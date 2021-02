Philippe Destatte: "Oui au confédéralisme, mais alors à quatre régions"

Historien et directeur de l'Institut Destrée, Philippe Destatte rebondit, dans un nouveau livre, sur la proposition confédérale de la N-VA. Il y voit une ouverture au dialogue, mais balaye l'idée d'une Belgique basée sur la Flandre et la Wallonie seules.

Une nouvelle Belgique basée sur quatre régions. L'idée retrouve son lustre côté francophone alors que l'accord de gouvernement De Croo prévoit une large réflexion sur l'avenir institutionnel du pays à l'horizon 2030. En sus, la crise sanitaire vient de mettre cruellement à nu les faiblesses organisationnelles de l'État belge, offrant un momentum aux promoteurs d'une nouvelle réforme institutionnelle dont Philippe Destatte fait partie depuis des années. Le directeur général de l'Institut Destrée vient de faire paraître un nouvel ouvrage qui se présente à la fois comme un retour historique sur la notion de confédéralisme et une force de proposition pour l'avenir. Pour l'historien, "fédéralisme ou confédéralisme, c'est un peu la même chose", dit-il, rappelant que le confédéralisme fut promu dès la naissance de la Belgique, côté francophone même et plus récemment par des partis comme le sp.a, l'Open VLD ou le CD&V. "Le confédéralisme, spectre institutionnel", entend rebondir sur la dernière proposition confédérale construite en date, celle que la N-VA a formulée en 2013-2014.

"Si on ne peut accepter la proposition de la N-VA, car elle ne laisse que deux entités, la Flandre et la Wallonie, énonce Philippe Destatte, on y trouve des éléments de dialogue intéressants: elle ne repose pas sur une logique de séparation et maintient les principes d'autonomie et de coopération entre entités fédérées." Voire de solidarité dans les matières interpersonnelles (Sécu)

La Fédération Wallonie-Bruxelles au rebut

On peut donc dire oui au confédéralisme, estime-t-il. "Mais alors à quatre". Quatre régions? "Quatre régions qui en fait ne sont plus des régions puisqu'elles exercent également les compétences des communautés." Flandre, Bruxelles, Wallonie et région-communauté germanophone disposeraient chacune d'une constitution et seraient chapeautées par un gouvernement fédéral "équilibré avec des représentants des quatre entités". Ces dernières hériteraient de toutes les compétences résiduelles, c’est-à-dire celles que la Constitution ne désignerait pas comme fédérales. À ce niveau de pouvoir, ne subsisteraient que la défense, la politique étrangère, la fiscalité fédérale, la dette, la cohésion économique et sociale et bien sûr les pensions et la sécurité sociale.

"La Fédération Wallonie-Bruxelles c'est une faillite complète des missions qui sont les siennes." Philippe Destatte Directeur général de l'Institut Destrée

Au rebus, la Fédération Wallonie-Bruxelles, artisane "d'une faillite complète des missions qui sont les siennes", assène Philippe Destatte. Un transfert des compétences communautaires aux régions (essentiellement l'Enseignement et la Culture), produirait selon lui "un effet de renouveau".

Une nouvelle capitale flamande

Voilà pour le cadre général, mais quid de l'avenir de la Région bruxelloise? Le modèle N-VA basé sur une cogestion par la Flandre et la Wallonie entre lesquelles chaque Bruxellois est invité à choisir son modèle social est balayé par Philippe Destatte. De toute façon, Bruxelles "est protégée par une loi spéciale dont la réforme nécessiterait une majorité francophone". "Il faudra admettre que Bruxelles n'est pas francophone mais bilingue, propose l'auteur. Il faut dire aux Flamands qu'ils y seront chez eux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On s'orienterait alors vers une reconnaissance d'une région bruxelloise dotée d'un enseignement 100% bilingue. La Région développera de petits Bruxellois, qui ne seront pas francophones ou flamands mais bilingues."

"En contrepartie, la Flandre devra faire un geste qui parait difficile mais pas impossible: Bruxelles ne doit plus être la capitale de la Flandre", plante Philippe Destatte. La Flandre devrait aussi renoncer à la représentation garantie dont les néerlandophones jouissent au sein des institutions régionales bruxelloises.

Dans le modèle Destatte, la RTBF est régionalisée. La SNCB? Idem. "Qu'est-ce qui empêcherait à l'avenir la Wallonie de faire un appel d'offres pour, pourquoi pas, permettre aux chemins de fer allemands d'exploiter une ligne à grande vitesse entre Paris et Berlin en passant par la dorsale wallonne, avec des arrêts à Liège et à Mons? On va vers cela de toute façon", plaide l'historien. Dans la même optique, les biens et institutions culturelles fédérales seraient répartis sur base territoriale.

Au niveau du financement des quatre entités, de leur autonomie fiscale, Philippe Destatte se fait moins précis. Il projette une refonte de la Loi de financement. Quid alors des difficultés économiques et budgétaires de la Wallonie dont l'enclavement serait coulé dans le marbre? "La Wallonie devra accélérer son redressement et le rééquilibrage de sa productivité dans une logique de relation apaisée avec la Flandre, répond Philippe Destatte. Le modèle à quatre est un modèle où la collaboration se développe davantage."

Dernier écueil et non des moindres, la Flandre s'est toujours opposée à ce type de configuration de peur d'être minorisée dans le rapport de force entre les quatre entités. "Je ne vois pas pourquoi les germanophones prendraient parti pour la Wallonie, ils joueraient plutôt un rôle d'équilibre, réplique Philippe Destatte. Je ne crois pas non plus que Bruxelles jouerait spécialement dans l'intérêt de la Wallonie".