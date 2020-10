Philippe Van Linthout, juge d'instruction: "Un obstacle pour faire mon job"

Par exemple, la Cour autorise l'accès aux données via internet, pas les données téléphoniques. De la même manière, en cas d'atteinte à la sécurité nationale, comme en matière de terrorisme, on peut organiser une rétention prolongée de data, sous le contrôle d'un juge. Mais dans mes dossiers, qui traitent de criminalité sévère, mais "ordinaire", nous aurons des problèmes. Les observations en temps réel, ce n'est plus possible. Pour prendre des exemples, si votre fille ou votre fils disparaît, on ne pourra pas avoir accès à ses données! Si un cambrioleur vient de Roumanie et qu'on veut regarder dans son passé, ce n'est plus possible non plus! Je m'inquiète beaucoup.