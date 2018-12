Pierre Van Ommeslaghe, avocat d'Albert Frère, a tiré sa révérence

" C’est un monument du droit belge qui s’en va ", nous a déclaré l’avocat Xavier Dieux, qui a très bien connu Pierre Van Ommslaghe pour avoir, notamment, effectué son stage chez lui, avant, des années plus tard, de lui succéder comme professeur à l’ULB. Des générations d’étudiants en droit se souviennent certainement avec effroi des examens du droit des obligations donné par "Van Omm". " Le couloir qui menait à son examen était surnommé le couloir de la mort ", se remémore Jean-Pierre Buyle qui salue " le plus grand juriste civiliste de l’après-guerre ".

Pierre Van Ommeslaghe a été de la plupart des grands procès financiers de la deuxième moitié du XXe siècle . Il a également été l’avocat de l’homme d’affaires Albert Frère et de ses sociétés .

Très proche de la famille Frère, l’avocat était le parrain de Charles-Albert, le fils de l’homme d’affaires décédé dans un accident de voiture. Pierre Van Ommeslaghe a été administrateur de la CNP de 2005 à 2011 et vice-président de la Fondation Charles-Albert jusqu’en 2016. "Il pouvait se montrer distant, dur et hautain, mais il s’agissait d’une carapace qui cachait quelqu’un de fidèle en amitié et loyal", se souvient encore Xavier Dieux, qui a aussi été son associé.