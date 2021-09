Pierre-Yves Jeholet, prof de sciences po d’un jour à l’UCL

Retour vers le covid

Tous les sujets qui fâchent y sont passés: les "choix difficiles" et les tensions entre politiques et experts sur les assouplissements, le vaccin, le Covid Safe Ticket ou encore le rapport entre communautés, qui "ont rarement élevé la voix au Codeco".

Retour vers le futur

Et à cet égard, il souligne qu’"on ne s’est jamais autant parlé" et qu’il faut "peut-être profiter de cela pour aller de l’avant". "On utilise beaucoup de fonds publics pour mener certaines politiques, et pas toujours de la façon la plus optimale [...] c’est bien de se dire qu’on pourrait s’organiser autrement" nous dit-il à l’issue du cours.