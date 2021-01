Plan de relance: et maintenant, le contenu

Les chefs des gouvernements fédéral et fédérés ont donc trouvé lundi soir un terrain d’entente sur la manière de se partager les 5,9 milliards d’euros prévus par la Commission européenne pour le plan de relance belge. Cette étape toujours délicate étant franchie, l’équipe de Thomas Dermine (PS), secrétaire d’Etat pour la Relance, va pouvoir se concentrer sur l’essentiel: le contenu du plan.

Son équipe a réceptionné des projets pour 24 milliards d’euros , en provenance des différents niveaux de pouvoir: Etat fédéral, Régions wallonne, bruxelloise et flamande, Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté germanophone.

37% à la transition écologique

Le cabinet Dermine, point de contact avec la Commission européenne, veillera pour sa part à assurer la cohérence du tout. L’Europe a posé deux balises: 37% minimum du montant total doit aller à la transition écologique et 20% minimum à la transition digitale .

Pour rappel, cinq axes ont été retenus: l’environnement (efficacité énergétique des bâtiments, production et stockage d’énergie renouvelable, économie circulaire…), la transformation numérique, la mobilité (infrastructures ferroviaires, routières…), la productivité (marché du travail, recherche et développement) et enfin le vivre-ensemble (enseignement, santé, social).