Plus de 100 millions d'argent noir ont déjà été déclarés en 2019

Dans le cadre de la quatrième vague de régularisation, qui a démarré en 2016, quelque 1,2 milliard d’euros a ainsi déjà été déclaré. Cette manne a permis au fisc d’engranger 378 millions d’euros sous forme d’amendes et de prélèvements . Mais tous les dossiers n’ont pas encore été traités.

Lors des trois vagues de régularisation précédentes, qui ont eu lieu en 2004 et entre 2006 et 2013, les contribuables indélicats avaient déclaré pas moins de 13,6 milliards d’euros d’argent noir. Ce qui avait procuré au Trésor 3 milliards d’euros de rentrées.

La coopération fiscale croissante au niveau international – avec une augmentation des échanges de données – fait craindre à de nombreux Belges que leurs péchés fiscaux finiront par être découverts. Ils sont d’autant plus incités à régulariser leur situation que les banques belges n’acceptent plus d’argent dont le détenteur ne peut pas prouver la provenance. Et le temps ne joue pas avec eux puisque cette fraude s’accompagne souvent de faits qui ne sont jamais, ou rarement, prescrits pénalement.