Plus de 2.100 emplois encore affectés après les inondations en Wallonie

Le long de la vallée de la Vesdre, une bonne trentaine de PME et de grandes entreprises n'ont pas encore pu reprendre des activités normales depuis les inondations.

Sans compter les indépendants ou les toutes petites entreprises (moins de cinq emplois), on décompte certainement plus de 2.000 emplois toujours impactés par la catastrophe que la vallée de la Vesdre a connue à la mi-juillet. Sur la base du fichier des membres de la Chambre de commerce régionale et de nos pérégrinations, nous avons listé près de 35 entreprises de sept employés et plus qui ont été touchés directement par les inondations et qui, cinq semaines après, n'ont toujours pas pu reprendre une activité normale. Soit plus de 2.100 emplois sur la base de ces calculs.

2.126 emplois Selon nos calculs, 35 entreprises de 7 emplois et plus sont toujours à l'arrêt depuis les inondations. Soit 2.126 emplois concernés.

Parmi celles-ci, quelques poids lourds de l'emploi pour cette région de l'Est de la Belgique. À commencer par les Câbleries d'Eupen (857 emplois). "En première ligne", sous le barrage d'Eupen, les trois sites de l'entreprise ont été très lourdement touchés par la violence des eaux. "Avec la réouverture d'un pont sur la Vesdre, la ligne de production de tubes a pu reprendre. Mais elle ne représente que 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise", estime Herman Bernrath, secrétaire général des Câbleries.

Nettoyer, constater les dégâts et réparer ce qui peut l'être, ce sont les priorités dans toutes ces entreprises souvent industrielles établies dans la vallée. Bien souvent, les composants électroniques des machines ont rendu l'âme. La pénurie de pièces électroniques rendait déjà la fourniture de pièces ou de machines outils délicate durant la crise sanitaire. Cette forte demande ne vient donc que rajouter une couche à cette tension sur les marchés, constatent les entrepreneurs concernés.

Anticiper

Pour certaines entreprises, la période des vacances correspondait aussi à des périodes de maintenance et d'activités réduites. C'est le cas notamment de Magotteaux dont le site de Trooz a été totalement noyé et celui de Vaux-sous-Chevremont largement touché. "Le personnel a été très réactif et a pu anticiper pour une part et mettre quelques machines en lieu sûr", précise, Sébastien Dossogne, le CEO de Magotteaux.

Aubry Polinard exploite la scierie Carnol dans le Limbourg. Dès le mardi avant les inondations, il est monté aux barrages pour en voir le niveau. Alerté, il a mis tout son parc de véhicule à l'abri et le plus de matériel possible. Mais cela n'a pas empêché son stock de bois d'être emporté jusqu’à Liège. Un stock qu'il faudra reconstituer alors que le prix du bois est au plus haut...

"Nous risquons de perdre la majorité de notre personnel qui ira voir ailleurs. Je ne les en blâme pas." Gérard Glorieux Directeur du Casino de Chaudfontaine

Une fois les opérations de déblaiement terminées, les activités ne reprendront sans doute pas avant plusieurs semaines au mieux. Et il faudra donc se résoudre, en attendant, à mettre le personnel au chômage de force majeure. C'est le constat chez X-Pack, une entreprise de moulage de produits expansés qui emploie près de 30 personnes, et chez bien d'autres entreprises de la vallée aussi. Totalement dévasté, le Casino de Chaudfontaine restera fermé encore des mois. "Nous risquons de perdre la majorité de notre personnel qui ira voir ailleurs. Je ne les blâme pas", regrette Gérard Glorieux, le directeur.

Et pour ceux qui ont pu redémarrer, c'est souvent encore de manière boiteuse. L'AD Delhaize de Dolhain a pu rouvrir ses portes dès la fin juillet. Mais les difficultés d'accès coupent le magasin d'une bonne partie de sa clientèle. "On est un peu sur une île déserte. Pendant les vacances, ça allait encore, mais à la rentrée, si cela ne s'améliore pas, nous devrons mettre du personnel au chômage", reconnaît son exploitante. Mais elle n'ose se plaindre en pensant à ses collègues de Chaudfontaine encore fermés pour plusieurs mois.

L'usine Cabot Plastics située le long de la Hogne en amont de Pepinster a pu relancer une ligne de production secondaire. "Ne fût-ce que pour donner un signal positif et du moral à nos troupes", pointe Thomas Estienne, le directeur du site.

"Redémarrer une ligne secondaire était utile, ne fût-ce que pour donner un signal positif et du moral à nos troupes." Thomas Estienne Directeur général de Cabot Plastics

Sous-traitance

Les entreprises touchées s'organisent aussi pour tenter de satisfaire au mieux leurs clients en faisant appel à de la sous-traitance chez certains de leurs collègues ou concurrents. Le site de production de Galler de Vaux-Sous-Chevremont sera encore paralysé au moins jusque mars 2022. Le chocolatier a donc conclu des partenariats avec d'autres fournisseurs pour assurer sa production et restaurer ses stocks qui risquaient de s'épuiser d'ici septembre. Fût-ce au prix de certaines adaptations de son offre habituelle.

La blanchisserie De Pairon emploie 160 personnes à Verviers. Une institution dans la région. "Dès le mardi qui a suivi les inondations, nous avons pu redémarrer certaines activités grâce au concours de cinq autres blanchisseries belges qui nous ont spontanément proposé leur aide", explique Roger De Pairon, l'administrateur délégué.

Relocalisation?

Réparer, reconstruire, relancer... ou déménager? La question en a travaillé plus d'un. Salvatore Ianello, le patron de Galler l'avait évoqué dès après les inondations. "Un déménagement sera envisagé, en région liégeoise, dans de nouveaux bâtiments dès que la rentabilité le permettra", précise aujourd'hui l'entreprise. Magotteaux réfléchit pour sa part à ramener les activités de Trooz sur le site de Vaux-sous-Chevremont, pour autant que les infrastructures le permettent.

"Nous sommes verviétois! Après 125 ans d'existence, on ne va pas s'arrêter là-dessus..." Roger de Pairon Administrateur délégué de la blanchisserie De Pairon

Dépendant d'un groupe international, l'usine de Pepinster de Cabot Plastics a l'avantage d'être un atout stratégique pour le groupe et représente près de 25% de la production mondiale de composants plastiques noirs. "Il n'y a pas eu de réflexion sur une délocalisation, mais plus on avance dans le processus de relance, plus ce risque s'éloigne", précise Estienne. Pour les plus petites entreprises ou à actionnariat familial, la question ne se pose pas. "Nous sommes verviétois! Après 125 ans d'existence, on ne va pas s'arrêter là-dessus...", affirme Roger De Pairon.

Reste pour bon nombre d'entrepreneurs la question des responsabilités éventuelles, qui sera déterminante pour les indemnisations. Pour la plupart en zones inondables, beaucoup d'entreprises seront néanmoins mal couvertes par les assurances. "Il aurait mieux valu brûler", laisse entendre un patron. Au premier étage du Château des Thermes, le centre thermal de Chaudfontaine ravagé par les flots, Gilbert Lodomez se prépare à un combat de longue haleine pour obtenir réparation des assurances.