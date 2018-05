Plus de 400.000 personnes sont malades de longue durée

Le nombre de malades de longue durée a augmenté de 3,7% en un an. Une hausse causée par la réduction des régimes de retraite et la reconnaissance progressive de certains troubles tels que le burn-out.

En décembre, près de 405.000 personnes étaient retenues chez elles depuis plus d’un an pour cause de maladie, selon les chiffres discutés au comité de gestion de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami). Cela signifie qu’il y a 13.700 malades de longue durée de plus qu’à la fin de 2016, ce qui représente une augmentation de 3,7%. Depuis le début du siècle, le nombre de malades de longue durée dans notre pays a doublé.

Les chiffres sont impressionnants, mais à nuancer. L’augmentation de 3,7% est la plus faible en dix ans. En 2016, la croissance était de 19.000, et en 2015, de 25.000. De plus, le nombre de personnes malades de longue durée au mois de décembre a diminué pour la première fois depuis longtemps, de 0,2%