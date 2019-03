Plus de 6.300 prépensionnés ont moins de 60 ans

D’après les chiffres que nous avons obtenus de l’Onem, la Belgique comptait à la fin de l’an dernier 6.333 prépensionnés âgés de moins de 60 ans. Si l’équipe Michel avait appliqué à la lettre son accord de gouvernement, il n’y aurait quasiment plus – voire plus du tout – de mises au chômage avec complément d’entreprise (RCC), l’appellation officielle de la prépension.

Pour maintenir au travail davantage de travailleurs de plus de 55 ans, le gouvernement fédéral avait promis, au moment de son entrée en fonction, qu’à partir de 2017, plus personne ne partirait en préretraite avant l’âge de 60 ans. Sous la pression des syndicats et des organisations patronales, la réforme a été étalée sur une plus longue période. Les travailleurs affichant une longue carrière, exerçant un métier lourd ou confrontés à une restructuration de leur entreprise, peuvent notamment encore partir en prépension avant l’âge de 60 ans selon les règles actuelles.