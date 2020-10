Positifs asymptomatiques, mais quand même au travail

Aller travailler alors qu’on est positif, mais asymptomatique? C’est prendre le risque de contaminer ses collègues. Et pourtant, dans les secteurs où l’on manque le plus de bras, comme la police ou les établissements de soins , certains membres du personnel, asymptomatiques, sont présents au travail...

"Parmi ceux qui se sont fait tester et sont asymptomatiques, certains viennent quand même travailler, car avec autant d’absents, on ne s’en sort plus."

Dans un important institut psychiatrique namurois, un membre du personnel sur six serait contaminé. Beaucoup sont en congé maladie à la maison, mais pas tous. "Parmi ceux qui se sont fait tester et sont asymptomatiques, certains viennent quand même travailler, car avec autant d’absents, on ne s’en sort plus", nous confie une membre du personnel préférant garder l’anonymat.