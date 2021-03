Pour la CGSLB, il est trop tôt pour faire grève, "surtout dans l'état actuel de la crise sanitaire"

La grève est initiée par les deux autres syndicats, la CSC et la FGTB, qui réclament des salaires plus décents pour les travailleurs. Chrétiens et socialistes ne veulent pas entendre parler d'une norme salariale plafonnée à 0,4% (en plus de l'indexation automatique des salaires) pour les deux prochaines années, une recommandation du Conseil central de l'Économie considérée comme une "aumône" par les organisations de travailleurs.