Pour la première fois, un avocat se met en réorganisation judiciaire

Le mercredi, au tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, c’est le jour des réorganisations judiciaires (PRJ). Et avant-hier, une première s’est jouée en toute discrétion dans les prétoires. Un avocat, défendu par Nicholas Ouchinsky, a obtenu l’homologation du plan portant sur sa propre réorganisation judiciaire. Depuis l’insertion du livre XX intitulé "Insolvabilité des entreprises" dans le code de droit économique, les avocats – à l’instar des autres professions libérales – peuvent se mettre à l’abri de leurs créanciers par le biais de la PRJ, tout comme ils peuvent faire aveu de faillite. Jusqu’il y a peu, ces deux possibilités n’étaient pas envisageables au nom du code de déontologie des avocats et du principe de dignité qui en découle. Mais depuis Napoléon, de l’eau a coulé sous les ponts, et la notion de commerçant a été remplacée par celle d’entreprise, englobant les avocats.