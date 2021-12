Les directeurs des écoles fondamentales crient leur ras-le-bol: avec le covid, leur charge de travail est devenue intenable. Ils réclament un gel des réformes.

"Il est désormais fondamental de calmer le jeu, de mettre le rouleau compresseur de la FWB en mode off ". Dans une carte blanche diffusée la semaine dernière, les directeurs l'ont clamé haut et fort: ils n'en peuvent plus. Un groupe Facebook a été créé, qui compte plus de 900 membres. "C'est la première fois qu'on crée un collectif de cette ampleur, preuve d'un réel malaise", constate Ghislain Maron, président de l'Association interréseau des directions d'écoles (A.I.D.E.).

Avec les soins de santé, l'école est le secteur où la crise sanitaire pèse de tout son poids sur la gestion quotidienne. Quarantaines, fermetures de classes, tracing pas toujours efficace, parents pas contents du masque... Ajoutez le robinet qui fuit et la pile de documents administratifs à remplir... La vie des directeurs n'était pas toujours une sinécure avant la pandémie: elle est devenue, estiment beaucoup d'entre elles et eux, mission impossible. "Pour les dirlos… Trop, c’est trop".

Mettre des chantiers du Pacte en pause

Ceci dans un contexte général de réformes, qui demandent également beaucoup de temps aux responsables d'établissements. L'implémentation du Pacte d'excellence est censée se poursuivre, malgré la pression du covid. Une pause est donc demandée à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Si la crise se prolonge, il faut donc comme par le passé rééchelonner un certain nombre de réformes." Etienne Michel Directeur général du Segec

"Le Plan de pilotage, c'est un investissement pour le long terme, mais qui demande beaucoup de travail à court terme aux directions", résume Etienne Michel, directeur général du Segec, la coupole de l'enseignement catholique. "Si la crise se prolonge, il faut donc comme par le passé rééchelonner un certain nombre de réformes". Pour l'A.I.D.E., il faut aussi reporter la mise en œuvre des nouveaux référentiels et le lancement du dossier d'accompagnement de l'élève, prévu à la rentrée prochaine. Et plus généralement, une simplification administrative. "On est bombardés de circulaires!", dixit Ghislain Maron.

Les directeurs ne sont d'ailleurs pas les seuls à le demander: "Les enseignants aussi veulent un report des réformes", indique Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement.

Mais ce report, s'il intervenait, ne serait qu'un pis-aller pour les directions du fondamental. Pour eux, la crise sanitaire n'a en réalité fait qu'aggraver des problèmes présents depuis de nombreuses années.

Les négociations sectorielles interrompues au printemps dernier par la pandémie doivent reprendre le 22 décembre. La veille, directrices et directeurs clameront leur ras-le-bol lors d'un rassemblement sous les fenêtres de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS), qui les recevra dans la foulée.

Problèmes récurrents

Le cahier de revendications est déjà prêt: "C'est le même depuis 15 ans", déplore Ghislain Maron, qui rappelle qu'un audit de McKinsey datant de 2015 pointait déjà le rôle de couteau suisse qu'endosse une directrice d'école: seuls 20 à 30% de leur temps peuvent être consacrés aux tâches qui leur sont normalement dévolues.

La faute, notamment à un manque de personnel administratif et éducatif. Actuellement, un directeur du fondamental a droit à 60 euros par élève et par an pour financer ce personnel. "Pour une école de 250 élèves, cela revient à un mi-temps", résume Etienne Michel. Les directeurs veulent un alignement sur ce que reçoivent les écoles secondaires, à savoir un temps plein pour 300 élèves.

25% Lors de la négociation sectorielle précédente, la perspective tracée était qu'un directeur gagne toujours au moins 25% de plus qu'un instituteur.

Autre dossier, celui des barèmes salariaux. Aujourd'hui, un directeur du fondamental peut, à expérience égale et notamment dans les petites écoles, gagner moins qu'un de ses instituteurs titulaires d'un Master. Pour Etienne Michel, "il n'y a pas de raison que l'enseignement fonctionne autrement que le reste de la société. Il faut rémunérer correctement l'exercice de responsabilités et la charge de travail". Lors de la négociation sectorielle précédente, la perspective tracée était qu'un directeur gagne toujours au moins 25% de plus qu'un instituteur. Le Segec veut que cela soit concrétisé.