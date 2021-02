Pour protéger nos libertés, une loi pandémie est indispensable

Nos libertés bafouées

Si cette scène avait été décrite il y a tout juste un an, le lecteur y aurait vu le début d’une dystopie. Et pourtant, c’est ce à quoi nous avons échappé de peu lors du Noël dernier en Belgique. Il va sans dire que tant nos libertés individuelles que l’État de droit ont été régulièrement piétinés lors de cette pandémie .

Aucune des mesures de lutte contre la pandémie n’a fait l’objet d’un débat parlementaire. S i cela pouvait se justifier par l’effet de surprise et l’urgence de la situation il y a un an, on peut difficilement invoquer les mêmes arguments aujourd’hui .

Une future loi pandémie pourrait être l’outil idéal nous permettant d’éviter que cela se reproduise . À cet égard, il est essentiel pour notre démocratie que celle-ci fixe un cadre clair sur ce qui peut ou doit être fait, et dans quelles conditions . Elle devrait veiller à un juste équilibre entre restrictions de nos libertés et santé publique au sens large .

Éviter une autre hécatombe

Les pays ayant réagi le plus rapidement sont ceux qui s’en sont le mieux tirés. Singapour n’a déploré que 29 décès depuis le début de la pandémie, pour une population deux fois moins nombreuse que la Belgique, et ce malgré une densité de population 20 fois supérieure.

Singapour dispose d’un cadre adéquat de réponse à une épidémie nommé Dorscon (Disease Outbreak Response System Condition). Le niveau d’alerte a été relevé le 7 février 2020, alors que seulement 33 cas avaient été détectés jusque-là, et seulement 2 semaines après la notification du premier cas. Ceci a entraîné automatiquement une série de mesures de protection (limitation de certaines activités, prises de température et testing systématiques, etc.) ayant contribué à limiter l'épidémie. Tout en ayant été couplé à des mesures visant à couper le plus vite possible les chaînes de transmission (testing, tracing et isolation).