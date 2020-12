Pour que nos fleurons ne soient plus des proies faciles

Si notre pays ne peut continuer à prendre le risque de se trouver en situation de dépendance dans le domaine médical ou alimentaire, il doit aussi veiller à ne pas être dépossédé de ses fleurons : ils sont les emplois de demain et la garantie de notre indépendance.

« Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner [...] à d’autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France, une Europe souveraines », déclarait Emmanuel Macron le 12 mars dernier.

La Covid-19 nous a amenés à renouer avec des concepts que d’aucuns jugeaient dépassés. La fermeture des frontières a permis de limiter les déplacements et de maîtriser la propagation de la pandémie. On reparla d’ « intérêt national » lorsque plusieurs pays limitèrent les exportations de masques chirurgicaux afin de privilégier leurs propres besoins. De « souveraineté » , notamment en matière alimentaire, quelques mois après la conclusion d’accords internationaux susceptibles de mettre à mal notre modèle agricole.

La pandémie a aussi ravivé les discussions autour de la notion de « relocalisation » . La Wallonie a d’ailleurs ouvert en juin dernier à Fleurus un site de production de masques chirurgicaux. L’accord de gouvernement fédéral souligne pour sa part l’importance de « rapatrier le développement et la production de médicaments stratégiques et de principes actifs [...]afin de réduire notre dépendance vis-à-vis de pays tiers » ainsi que le rôle de la SFPI pour garantir « l’ancrage d’actifs stratégiques pour le pays » .

Quels mécanismes de défense?

Un tel scénario ne relève pas de la science-fiction. Selon la Commission, de 2007 à 2017, la Chine a multiplié par cinq le nombre d’entreprises qu’elle contrôlait en Europe , soit plus de 28.000 en 2017. Quant à la Russie ou l’Inde, elles ont dans le même laps de temps multiplié par six le nombre d'entreprises qu'elles contrôlent sur le vieux continent (1) .

Depuis octobre dernier, suite à l’adoption du règlement européen 2019/452, un mécanisme de surveillance, d’alerte et d’échange d’informations entre états membres concernant d’éventuels investissements étrangers suspects a été mis en place.

Le gouvernement britannique a présenté il y a quelques jours un projet analogue visant 17 domaines d’activités tels que l’intelligence artificielle, la robotique ou l’industrie spatiale . Les investisseurs étrangers devront déclarer leurs projets d'acquisition dans ces secteurs sensibles. A défaut, ils s’exposent à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison et une amende pouvant s’élever jusqu’à 10 millions de livres ou 5% de leur chiffre d'affaires. La mesure s’applique tant aux acquisitions d’entreprises qu’aux rachats d’actifs ou de propriété intellectuelle.

La France, enfin, avait accru en 2019 son screening des investissements étrangers dans des domaines stratégiques assez similaires (semi-conducteurs, intelligence artificielle, robotique, santé, etc.).

Ces mécanismes de défense spécifiques n’existent pas encore dans notre arsenal législatif. Il devient pourtant urgent de s’inspirer des législations en vigueur chez nos voisins (on pourrait aussi citer l’exemple néerlandais) et du règlement européen précité. Notre pays n’est en effet bien évidemment pas à l’abri de manœuvres d’acquisition dans des secteurs sensibles. L’acquisition du port de Zeebruges par le chinois COSCO en 2018 en est un exemple flagrant.

La Chine sort renforcée

De tels outils ne visent bien entendu pas à tourner le dos aux investissements étrangers, indispensables à notre économie et à l’emploi. Nous devons aussi nous garder de tout simplisme : la « relocalisation » de certains secteurs ne sera pas non plus nécessairement synonyme de nouveaux emplois du fait de l’automatisation grandissante de notre économie.