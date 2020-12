Pour un capitalisme populaire, vert et européen

Encourager fiscalement l’achat d’actions d’entreprises en vue de renforcer leurs fonds propres : l’incitant qui avait permis de sortir l’économie belge de l’ornière dans les années 1980 devrait être remise en place pour nous aider à relancer notre activité. Mais, cette fois, dans une perspective européenne et écologique.

La crise sanitaire que nous connaissons a imposé une intervention financière massive de la puissance publique . Sans renier leur caractère indispensable, ces aides et mesures de soutien à l’économie ont un impact direct sur le déficit public .

François Denys, juriste et ancien élève de l’ENA.

Depuis la pandémie, la dette publique de l’État belge s’est creusée de plusieurs milliards pour atteindre environ 530 milliards d’euros . On peut s’interroger sur les capacités de notre machine économique – encore partiellement à l’arrêt – à résorber un tel gouffre . Doit-on craindre la menace inflationniste ou l’augmentation mécanique des prélèvements? Dans l’idée d’une relance, ces possibilités sont à écarter autant que possible.

Solidarité financière

Il existe pourtant une autre alternative basée sur le " capitalisme populaire ". En période de crise, chacun doit se montrer patriote et il revient à l’État de créer les conditions de cette solidarité dans une société par nature individualiste.

Pourquoi ne pas encourager l’investissement du capital privé dans l’économie réelle? L’idée n’est pas neuve et avait été introduite en France par le ministre René Monory, à la fin du septennat du président Valéry Giscard d’Estaing. Elle avait ensuite été reprise dans notre pays au début des années 1980 par le ministre Willy De Clercq, sous le Gouvernement Martens – Gol. En Belgique, le système avait été formalisé dans les arrêtés (bien nommés) Monory – De Clercq. Le principe était d’inciter fiscalement ceux qui achetaient des actions de sociétés belges à l’occasion d’une augmentation de capital. À l’époque, ce mécanisme simple, mais astucieux avait permis d’injecter plus de 300 milliards de francs belges dans l’économie, sans compter la création de milliers d’emplois directs et indirects.