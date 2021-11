Pourquoi il est important d'avoir des panels diversifiés et inclusifs

Non, un panel ne doit pas simplement rassembler "les experts les plus connus". En étant plus divers et inclusif, le panel devient plus intéressant.

Vous pensez probablement que ce qui compte, pour obtenir un débat passionnant et utile, c’est simplement d’inviter « les meilleurs » experts. Mais « les meilleurs », ne seraient-ils pas plutôt « les plus visibles », ceux dont les noms apparaissent le plus souvent dans les conférences ou les médias? En effet, comment juger de la qualité d’oratrices d’expertes qui ne sont que rarement, voire jamais invitées?

Une question d’intelligence collective

De nombreuses études démontrent que la diversité renforce l’intelligence collective.

L’expérience n’est pas – ou n’est plus – cette acquisition linéaire de connaissances qu’on ne partage qu’après 45 ans.

Un panel, c’est par définition un outil d’intelligence collective, l’objectif étant d’obtenir le partage d’expériences, de visions, de recommandations de différents experts autour d’un thème précis. Tout panel bénéficie fortement de la diversité de ses membres. Le mélange d’hommes et de femmes apporte ainsi des expériences de vie distinctes, donc des perspectives différentes; le mélange des générations est, lui, particulièrement indispensable au vu du changement de plus en plus rapide de la société tout comme le mélange d’origines et de cultures, et notamment de francophones et de néerlandophones, chaque fois que c’est possible.

L’expérience n’est pas – ou n’est plus – cette acquisition linéaire de connaissances qu’on ne partage qu’après 45 ans. L’expérience à partager, c’est aussi la somme des obstacles ou des préjugés auxquels vous avez dû faire face, les difficultés rencontrées, les erreurs commises. Ce sont elles qui vont façonner votre vision de la réalité et les solutions que vous voulez apporter. «On ne voit pas les choses comme elles sont. On les voit comme nous sommes.»

La force des modèles inspirants

Les «Role Models» sont essentiels pour permettre aux jeunes de construire leur perception du monde et d’envisager leur propre futur. Cela commence inconsciemment avec les héros de dessins animés ou des livres pour enfants, et cela se poursuit ensuite avec les célébrités et les modèles proposés par les médias. Tout au long de notre vie, ce sont les femmes et les hommes leaders et reconnus comme experts qui nous inspirent en nous permettant de nous identifier.

Lire aussi La BCE veut plus de femmes CEO de banques... ou plus de fonds propres

Pour progresser, pour oser afficher son ambition de devenir soi-même une personne de référence, il faut pouvoir s’imaginer dans ce rôle. Si les experts qui se succèdent lors des conférences ou dans les médias sont tous des hommes blancs de plus de 45 ans, il est plus difficile à toutes celles et à tous ceux qui ne rentrent pas dans ce moule de simplement s’imaginer devenir expert ou experte.

Une étude récente met en lumière le faible pourcentage de questions posées par les femmes lors des conférences scientifiques. Si le panel est uniquement masculin, seuls 9% des questions proviennent de femmes de l’assistance, contre 25% des questions lorsque le panel est mixte.

Une charte pour aller plus loin

Or ce que veulent les Belges — résultat de l’enquête de ProFacts menée sur plus de 1000 Belges en octobre 2020 — est clair : 90% déclarent préférer des panels mixtes et divers. Ils font aussi un lien entre mixité des panels, éthique, innovation.

Dans ce contexte, www.inclusivepanels.be est une initiative issue d'un groupe de travail diversifié (1), en faveur de panels plus inclusifs.

En signant la charte, les organisations s’engagent à éviter les panels homogènes, et à être attentives à la mixité F/H, à la diversité des âges et des origines des intervenant·e·s lors de leurs événements.

Les orateurs et oratrices signataires s’engagent aussi, en refusant de siéger dans un panel homogène, en offrant de partager leur place avec une femme experte ou en suggérant d’autres noms tout en faisant savoir qu’ils ou elles ont signé la charte.

Un mois après son lancement, la charte compte plus de 120 signatures (2). Grandes entreprises de différents secteurs, fédérations, organisations publiques, experts et expertes, et 7 membres du gouvernement emmenés par notre Premier Ministre, se sont également engagés.

(1) Membres du groupe de travail: Claire Godding, Isabella Lenarduzzi, Elke Jeurissen, Wivina Briers, Dirk Van Gerven, Tamara Eelsing, Marta Pogorzelska, Esther Misheng Mbidi, Vincent Yzerbyt, Claudia Toma, Luc Vandemoortele, Katrien Goossens, Nicoline Spruyt, Laurence Einsweiler, Trees Paelinck, Anne-France Simon, Florine Oger