Poussée d'urticaire contre la hausse des prix des carburants

Via les réseaux sociaux, des centaines de citoyens préparent une action pour protester contre la hausse du coût de la vie et des prix du carburant.

La hausse continue des prix de l’essence, du diesel et du mazout de chauffage sert à intervalle régulier de catalyseur à des actions citoyennes censées provoquer un électrochoc du côté des pétroliers.

En 2007, une action de boycottage déclenchée par chaîne de mails visant Shell et Total, les deux géants du secteur, avait déjà été organisée. Quatre plus tard, un, appel au boycott des stations-services lancé via Facebook avait suscité l’adhésion virtuelle de 125.000 internautes qui s’étaient engagés à ne pas faire le plein durant plusieurs jours. À chaque fois, le succès avait été mitigé.

Des citoyens lambda ont lancé via Facebook une pétition appelant au blocage des routes le 17 novembre prochain.

Cette fois, le mouvement a élargi sa cible. Il trouve son origine en France, où le gouvernement a actualisé une loi de programmation énergétique qui prévoit une hausse progressive, sur cinq ans, des tarifs de l’essence et du diesel. Objectif: réduire la consommation des énergies fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique.

→ Lire Carrefour et Leclerc vont vendre les carburants à prix coûtant en France

Ulcérés par cette hausse de taxes, des citoyens lambda ont lancé via Facebook une pétition appelant au blocage des routes le 17 novembre prochain. On parle de plus de 300 points de blocage ciblant des points stratégiques (raffineries, ronds-points, autoroutes, centres commerciaux).

La grande distribution a saisi la balle au bond. Carrefour et Leclerc ont annoncé leur intention de distribuer, à titre exceptionnel, des carburants à prix coûtant pour une période limitée.

Tache d'huile en Belgique

L’initiative a fait tache d’huile en Belgique, où les protestataires élargissent leur propos à l’augmentation du coût de la vie au sens large. Une action, centrée apparemment sur les provinces de Liège et du Hainaut, est programmée du vendredi 16 au dimanche 18 novembre. Au programme: le blocage de bretelles d’autoroutes, notamment sur l’E19. Le site pétrolier de Total, à Feluy, qui approvisionne la majorité des stations-services du pays, serait également visé, mais tant chez Total qu’à la police fédérale, on dit tout ignorer de cette action.

À noter aussi qu’un groupe "Grève générale contre le gouvernement" a rallié à ce jour près de 33.000 adhérents sur Facebook. Reste à voir comment le mouvement sera suivi sur le terrain. Car entre un clic sur une page Facebook et une mobilisation citoyenne sur le terrain, il y a de la marge. À la police fédérale, on rappelle au passage que le blocage d’axes routiers constitue une entrave méchante à la circulation passible de sanction au pénal.

"Si les prix augmentent, c’est en raison de l’évolution des cotations et de la baisse de l’euro face au dollar." Olivier Neirynck

En ciblant les prix des carburants, les protestataires se trompent de cible, affirme Olivier Neirynck, directeur technique de la Fédération des négociants en carburants et combustibles (Brafco). "Si les prix augmentent, c’est en raison de l’évolution des cotations sur les marchés internationaux et de la dépréciation de l’euro face au dollar, deux facteurs sur lesquels les pétroliers et le gouvernement n’ont aucune prise", dit-il.

S’élever contre le prix des carburants fossiles pose aussi question à l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique passe par une réduction drastique de leur consommation. D’autant que si remplir son réservoir coûte de plus en plus cher, c’est loin d’être le poste le plus onéreux d’une voiture. L’amortissement de l’achat et les entretiens pèsent plus lourd sur le portefeuille.