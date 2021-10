Premier procès en assises pour haine en ligne

Un homme comparaît ce lundi aux assises de Liège pour des propos haineux envers les femmes. Ce procès pose la question d'une correctionnalisation de la haine en ligne.

Pour la première fois en Belgique, un homme sera jugé cette semaine par une cour d'assises pour des propos haineux sur les réseaux sociaux. L'homme de 44 ans comparaît ce lundi, à Liège, devant un jury de 6 femmes et 6 hommes, pour des menaces et des messages de haine contre les femmes.

"Dans l'état actuel des choses, on pourrait organiser dix cours d'assises par semaine pour de tels faits, mais c’est inconcevable en pratique." Alexandre Wilmotte Avocat de l'accusé

Entre le 12 et le 19 octobre 2020, ce Flemallois avait notamment critiqué la tenue vestimentaire d'une victime de viol et s'était dit prêt à "agresser une série de femmes dans la rue". Au dossier d'accusation figure aussi une vidéo publiée sur Facebook, dans laquelle l'accusé brandit une batte de baseball en se comparant à Elliot Rodger, un Américain qui avait tué 6 personnes et blessé 14 autres en 2014. Cette tuerie était l'un des premiers actes de violence de masse issu du mouvement "incel", une communauté misogyne de soi-disant "célibataires involontaires" née sur internet et dont se réclame l'accusé.

Ces messages avaient fait l'objet d'un signalement d'Interpol Paris le 18 octobre 2020, menant à une perquisition deux jours plus tard. Après 6 mois d'incarcération préventive, l'accusé porte aujourd'hui un bracelet électronique.

Difficiles assises

L'attente d'un an qui aura précédé l'ouverture du procès s'explique par la longue préparation qu'exigent les assises. "Une cour d’assises, c'est très lourd, il y en a très peu qui sont organisées, car ça demande des moyens. Ne serait-ce que la constitution d'un jury, c'est conséquent", explique Fanny Coton, avocate et spécialiste en droit des technologies de l'information et des médias, interrogée par la RTBF.

"Aujourd'ui, selon que vous écriviez 'sale arabe' ou 'sale pute', ce ne sera pas la même juridiction qui sera compétente." Benjamine Bovy Avocate pénaliste

"Le parquet avait d'abord tracé un réquisitoire de renvoi en correctionnelle pour les seules menaces", précise Me Alexandre Wilmotte, qui représente l'accusé, à La Libre. "Mais la chambre du conseil a constaté que, vu qu'il s'agissait d'un délit de presse, l'affaire devait être renvoyée devant les assises, comme le prévoit la Constitution." Selon l'article 150, les messages écrits sur les réseaux sociaux relèvent du délit de presse, et donc des assises.

De nombreux propos restent donc impunis, à cause de la difficulté à organiser un procès. "Dans l'état actuel des choses, on pourrait organiser dix cours d'assises par semaine pour de tels faits, mais c'est inconcevable en pratique", estime Me Wilmotte.

Réviser la Constitution

Une exception avait été décidée en 1999 pour les propos racistes et xénophobes, qui depuis relèvent des tribunaux correctionnels pour plus d'efficacité. Ainsi, l'auteur des propos racistes publiés en ligne à l'encontre de l'ancienne animatrice Cécile Djunga a été condamné en avril par un tribunal correctionnel.

À l'inverse, les propos haineux pour d'autres motifs, tels que le genre, l'orientation sexuelle ou le handicap, terminent prescrits ou classés sans suite sous la juridiction des assises, à la seule exception du procès qui s'ouvre ce lundi. "Aujourd’hui, selon que vous écriviez 'sale arabe' ou 'sale pute', ce ne sera pas la même juridiction qui sera compétente", regrette Benjamine Bovy, avocate pénaliste, auprès de l'Avenir.