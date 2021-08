Prendre des risques (et se tromper) pour sauver la planète

Face au défi existentiel constitué par les bouleversements climatiques, et alors que le temps nous est compté, nous ne pouvons nous permettre de faire du perfectionnisme l’ennemi du possible.

Si, comme moi, vous avez un jour fait part à vos proches de votre décision d’acheter un véhicule électrique, il est fort probable que nous ayons eu les mêmes conversations. En premier, vient souvent l’argument de l’autonomie de déplacement de ces véhicules. Ensuite, vous avez certainement un proche qui a lu un article ou vu un documentaire sur la pollution qui résulte de la fabrication des batteries, ainsi que, possiblement, les violations des droits humains qui résultent trop souvent de l’extraction des terres rares. Enfin, on vous aura très certainement fait remarquer qu’une batterie, ce n’est même pas recyclable.

Les éoliennes peuvent nuire à la faune marine, une alimentation végétarienne peut créer des carences, acheter moins peut réduire la croissance économique.

Ces arguments sont, pour la plupart, irréfutables, mais à quel point sont-ils pertinents? Affronter le changement climatique, via des politiques de mitigation ou d’adaptation, c’est affronter un problème qui comporte un degré d’incertitude fondamentalement plus élevé que la majorité des problèmes de politiques publiques. Face au risque ultime, celui de l’extinction littérale de l’humanité, chaque initiative comporte ses propres risques: les éoliennes peuvent nuire à la faune marine, une alimentation végétarienne peut créer des carences, acheter moins peut réduire la croissance économique.

La "société du risque zéro" Tout au long de l’été, le Groupe du Vendredi propose une réflexion sur la "société du risque zéro". La question de l’appréhension des risques fut évidemment un aspect central de la pandémie, mais elle va aussi au plus profond de tous les aspects de nos vies. Et nos réponses auront un rôle déterminant sur le monde de demain.

Aucune solution miracle

Dans le cadre de nos objectifs nationaux de neutralité carbone en 2050 et de celui de l’alerte rouge émise par les scientifiques du GIEC cette semaine, il y a donc un constat: nous n’avons aucune solution miracle pour résoudre, une bonne fois pour toutes, le défi existentiel du changement climatique. C’est-à-dire, nous n’avons aucune solution qui présenterait aujourd’hui une garantie de résultat sans causer d’effets secondaires, connus ou non. Toutes les alternatives que nous contemplons comportent donc des risques, dont celui d’échouer, et aucune alternative, à elle seule, ne suffira.

Cette vision tronquée du progrès, qui obscurcit risques et échecs nécessaires à l’innovation, peut mener à un perfectionnisme paralysant.

À un niveau individuel, je peux plus facilement décider d’adopter cette solution imparfaite, et donc plus risquée, qu’est la voiture électrique. À un niveau collectif, et démocratique, ces risques peuvent sembler plus difficiles à prendre et à gérer. Une certaine prudence en politique publique est souhaitable, puisque chaque décision implique la collectivité. Mais dans des domaines clés de nos sociétés, tels que le changement climatique, les récits dominants se basent sur une progression linéaire et constante vers un idéal à atteindre. Cette vision tronquée du progrès, qui obscurcit risques et échecs nécessaires à l’innovation, peut mener à un perfectionnisme paralysant.

Risquer ensemble

Les CV d’entrepreneurs célèbres suivent souvent des trames dramaturgiques semblables les unes aux autres: insistant sur la prise de risque et illustrant l’importance de l’échec comme déclencheur d’apprentissage.

Vue en plein écran Magali Van Coppenolle. ©Caroline Bruyninckx

Dans des dizaines de villes accueillant des start-ups, des entrepreneurs sont invités à discuter de leurs erreurs lors de "Failure Nights" ou "Nuits de l’Échec".

À l’inverse, il est rare qu’un politicien admette la faute politique, l’échec d’un programme, avant de briguer avec succès un nouveau mandat. Il y a les quelques rares admissions en fin de carrière politique, lorsque sonne l’heure des regrets. Plus rare encore, par exemple, le président Emmanuel Macron admit, en mars 2021, que les dirigeants européens n’étaient pas préparés à l’arrivée rapide des vaccins contre le Covid-19 et avait manqué d’ambition.

Les mécanismes de prise de risque et d’apprentissage de l’échec ne sont pas non plus des points forts des administrations publiques, belges ou autres.

Les récits sociaux et culturels qui fédèrent un consensus positif autour de la prise de risque, et de l’échec, ne sont donc que peu présents en politique et dans les processus décisionnels démocratiques. Les mécanismes de prise de risque et d’apprentissage de l’échec ne sont pas non plus des points forts des administrations publiques, belges ou autres.

Ceci n’est pas une ligne droite

Si la solution miracle n’existe pas, face aux bouleversements climatiques, nos sociétés devront mettre en place une multitude de solutions imparfaites et plus ou moins risquées, en travaillant à développer de nouvelles alternatives toujours plus performantes.

Réinventer le mea culpa politique par exemple, pour en faire non pas une question de faute et punition, mais une opportunité d’apprentissage et d’évolution.

Alors, pourquoi ne pas décomplexer notre culture politique pour permettre l’erreur, en encourager son admission et sa correction. Réinventer le mea culpa politique par exemple, pour en faire non pas une question de faute et punition, mais une opportunité d’apprentissage et d’évolution. Et mettre en place les mécanismes adéquats, au sein des institutions publiques, pour accompagner ces changements.

Lire aussi Défendons-nous face au dérèglement climatique

Cela peut paraitre naïf, tout comme ma voiture électrique, mais face à un tel défi existentiel, et alors que le temps nous est compté, nous ne pouvons nous permettre de faire du perfectionnisme l’ennemi du possible.