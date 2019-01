Près d'un Belge sur cinq a du mal à boucler ses fins de mois

Ils sont 23% à affirmer qu'une dépense inattendue (de plus de 1.100 euros) est problématique. Un quart des sondés indique aussi ne pas pouvoir s'octroyer financièrement une semaine de vacances par an.

Une proportion équivalente vit même sous le seuil de pauvreté, ou comme le dit le rapport "ces familles se trouvent en situation de privation matérielle sévère." Elles n'ont donc pas les moyens de faire face aux neuf dépenses. Elles forment un groupe fragile et risquent l'exclusion sociale.

"La pauvreté est un phénomène multidimensionnel. Intuitivement, on a tendance à mettre l'accent sur la pauvreté monétaire, c'est-à-dire le manque de revenu, mais le concept de pauvreté au sens large implique également d'accorder une attention particulière à la pauvreté non monétaire. La privation matérielle en est l'une des facettes et est intégrée à l'indicateur de pauvreté officiel."