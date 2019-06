Près d'un contrôle fiscal R&D sur deux se solde par un redressement

Pour la deuxième année consécutive, Ayming a sondé (par le biais de l’institut iVox) 193 entreprises entre le 19 février et le 14 mai 2019. Les secteurs ciblés sont la chimie, l’énergie, les technologies environnementales, la santé et l’industrie pharmaceutique, les services aux entreprises, le conseil, les TIC, les biens d’équipement industriel. Les grandes tendances sont les suivantes.

1/ L’optimisme s’érode

Trouver des idées innovantes reste le principal casse-tête des entrepreneurs. Et les choses ne vont pas en s’améliorant. En 2019, 76% des dirigeants d’entreprise interrogés se disent optimistes au sujet de leur portefeuille d’innovations pour les années à venir, contre 88% en 2018 . Pour innover, il faut trois choses: des idées, des profils qualifiés et du financement.

2/ Les processus de production négligés

Ayming constate que les innovations scientifiques et techniques priment bien souvent sur l’innovation dans les processus de production. Or, c’est au niveau de ceux-ci que se joue la transition vers l’industrie 4.0, qui permettra à l’industrie belge de rester compétitive dans le futur. L’industrie 4.0 (pour 4e révolution industrielle) désigne une nouvelle génération d’usines connectées, robotisées et intelligentes.

3/ Perception paradoxale

De l’avis des spécialistes, les dispositifs d’aide à l’innovation proposés en Belgique sont parmi les moins généreux mais néanmoins parmi les plus aisés à obtenir. Or, lorsqu’on interroge les entrepreneurs, ils affirment que les aides proposées en Belgique sont au contraire très généreuses mais pas faciles à obtenir en raison des complexités administratives. Comment expliquer ce paradoxe? "Les tâches administratives sont par essence chronophages", avance Laurie Pilo, managing director chez Ayming Benelux. "En outre, l’application de ces aides est de plus en plus contrôlée."