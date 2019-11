Près de 1.000 manifestants à Bruxelles pour le climat

Environ 850 jeunes et moins jeunes ont manifesté à Bruxelles ce vendredi dans le cadre d'une nouvelle grève mondiale pour le climat.

Toujours "plus chauds que le climat"! Ce vendredi, des centaines d'élèves, étudiants, syndicalistes et militants associatifs, 850 d'après la police, ont manifesté entre la gare du Nord et la gare du Midi à Bruxelles, où le cortège enjoué s'est disloqué vers 15h30. À quelques jours du coup d'envoi de la 25e conférence des Nations unies sur le climat, les participants ont une nouvelle fois demandé aux autorités de relever leur ambition climatique.

"Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement", a entonné dès l'entame du parcours un groupe d'activistes. "Tous ensemble pour le climat!", ont aussi clamé les manifestants, certains derrière une pancarte en carton appelant à "sauver la planète", d'autres répartis entre les bannières syndicales ou les drapeaux d'associations.

Des délégations d'Ecolo et de la section jeune du PTB étaient également visibles. "On essaye de faire changer les politiques mais ils ne comprennent rien", a expliqué un jeune manifestant de 12 ans, autorisé par son école à brosser les cours pour participer à la quatrième grève mondiale pour le climat. "Quand on est né, la planète allait déjà mal. Cela doit changer, il faut agir", a enchaîné une élève de la même école et du même âge, qui regrette qu'il y ait "moins de monde que d'habitude" pour manifester.

"Après des mois et des mois passés dans la rue, il n'y a toujours pas de plan climat sérieux. Le plan climatique qui existe est discriminatoire et socialement injuste", déplorent les organisateurs de la grève en Belgique, les plateformes Youth for Climate, Students for Climate et Workers for Climate. "C'est déjà la 24e grève des écoliers et étudiants pour une justice climatique et un monde meilleur".

Des actions ont également eu lieu ce vendredi à Namur, Anvers, Gand, Malines, Hasselt et Louvain. Elles sont soutenues par les associations climatiques et les syndicats réunis au sein de la Coalition Climat, ainsi que par le mouvement citoyen Climate Express. Elles s'inscrivent dans le cadre de la quatrième grève mondiale pour le climat et du mouvement mondial "Fridays for Future", initié par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg.