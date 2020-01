Près de 30% des emplois belges liés aux exportations

L’analyse montre que les exportations belges ont généré directement et indirectement, en 2010, 109,9 milliards d’euros de valeur ajoutée et mobilisé 1,32 million d’emplois, soit 32,5% du Produit intérieur brut (PIB) et 29,5% de l’emploi total du pays. Les exportations des entreprises manufacturières hautement exportatrices ont mobilisé 500.000 emplois dont près de la moitié dans des entreprises des branches non manufacturières, principalement de services.