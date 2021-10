Près de 40.000 personnes potentiellement touchées par une faille de sécurité liée aux Covid Safe Tickets

L'Autorité de protection des données a pris connaissance d'une potentielle faille de sécurité relative à la validation et la lecture des Covid Safe Tickets via l'application CovidScan . Cette fuite concernerait plus de 39.000 personnes.

Le Covid Safe Ticket, qui prouve qu'une personne est vaccinée, immunisée ou négative au Covid-19, doit être lu et validé directement via l'application CovidScan. Dans le cas des personnes vaccinées, celle-ci vérifie avant validation du ticket que la personne vaccinée n'a pas récemment été soumise à un test PCR qui se serait révélé positif, via une liste chiffrée. C'est à cette étape du processus de scan qu'une potentielle faille de sécurité a été observée par un citoyen, précise l'Autorité de protection des données. Cette dernière assure prendre l'affaire "très au sérieux vu le caractère particulièrement sensible des données de santé".