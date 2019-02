Près de 6.000 emplois sacrifiés en deux mois

Le dévoilement du plan de réduction de l’emploi ce mercredi chez BNP Paribas Fortis a affolé les compteurs sociaux en Belgique. Si l’on additionne les principales annonces de licenciement collectif, de restructurations sortant du cadre de l’application de la loi Renault et de faillites enregistrées durant les deux premiers mois de l’année, on atteint le chiffre de 5.935 emplois menacés: 1.107 de ceux-ci, soit à peine un sixième, s’inscrivent dans le champ de la loi Renault sur les licenciements collectifs. Les plans de Proximus (1.800 emplois) et de BNPP Fortis (2.500) n’entrent en effet pas dans ce cadre. Proximus parce qu’elle est entreprise publique autonome, BNPP Fortis parce qu’il s’agira en grande partie de départs naturels sur trois ans et que pour le solde éventuel, on restera en dessous du seuil des 10% de l’effectif.