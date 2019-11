Présidence du MR: Bouchez face à Ducarme au 2e tour

Le suspens se prolongera quelque peu au MR. Un second tour sera organisé dans la foulée du dépouillement de mardi après-midi, apprenait-on en soirée. Et ce, parce qu'aucun candidat n'est parvenu à remporter lors du premier tour la nécessaire majorité des suffrages exprimés par les quelque 13.000 militants ayant voté.

Coup dur pour Bouchez?

Un coup dur pour le Hennuyer qui avait pourtant reçu les soutiens de nombreux poids lourds ces dernières semaines. Jean-Luc Crucke, Daniel Bacquelaine, Sophie Wilmès, Jacqueline Galant ou encore David Clarinval lui avaient publiquement donné leur blanc-seing – ce qui n’avait pas manqué de froisser du côté des autres candidats, parmi lesquels l’on retrouvait la première échevine à la Ville de Liège Christine Defraigne, le ministre fédéral (hennuyer, lui aussi) des Classes moyennes Denis Ducarme – que certains militants, plus âgés, auraient pu choisir en partie pour son nom –, le député fédéral et bourgmestre de Crisnée (province de Liège) Philippe Goffin, ainsi que la députée bruxelloise Clémentine Barzin.

Au total, près de 60% des ministres et députés étaient derrière le candidat, écrivait Le Soir il y a peu. De quoi donner à l’homme un important coup de pouce dans une élection qui l'est tout autant. Et ce parce que le processus est censé redonner une tête à un parti qui vient de perdre, en quelques mois à peine, et Didier Reynders, et Olivier Chastel, et Charles Michel, partis tous trois vers les cénacles européens.