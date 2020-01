Procès sous haute tension autour d'une euthanasie

Souffrance inapaisable?

Tine Nys a été euthanasiée le 27 avril 2010 sur base de ses souffrances psychiques . Rappelons que, selon la loi, le patient doit, lors de sa demande, faire état de souffrances physiques ou psychiques constantes , insupportables et inapaisables et qui résultent d’une affection accidentelle ou pathologique grave ou incurable. Durant ce procès va se poser la question de l'aspect incurable et inapaisable du mal dont souffrait Tine Nys.

Pas de pansements

L'une des sœurs a déposé plainte en se constituant partie civile, la famille a suivi et la justice a lancé une enquête. La façon dont s'est déroulée l'euthanasie a clairement heurté la famille. D'après les faits relatés, le médecin était mal préparé. Il était de garde et son téléphone n'arrêtait pas de sonner durant l'acte. Il avait oublié du matériel, a dû accrocher le baxter au dossier du fauteuil et, faute de pansements, a demandé au père de famille de tenir la seringue dans le bras de sa fille. La poche en plastique serait tombée sur le visage de Tine Nys et le médecin aurait encore proposé à ses parents de vérifier avec le stéthoscope que le cœur avait bien cessé de battre.