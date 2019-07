Production record des panneaux solaires ces 6 derniers mois

Un bon ensoleillement, conjugué à l’augmentation du nombre de panneaux solaires, a conduit à une hausse de la production d’électricité photovoltaïque de 6% durant les six premiers mois de l’année.

La production de l'ensemble des panneaux solaires installés en Belgique a grimpé durant les six premiers mois de l’année de 1.773 à 1.880 gigawattheures, ressort-il de chiffres du gestionnaire de réseau Elia que nous avons pu consulter.

Le mois de juin dernier a été le troisième meilleur mois enregistré, avec une production de 504 gigawattheures d’énergie solaire en Belgique. Seuls juillet 2018 (555 gigawattheures) et mai 2018 (517 gigawattheures) avaient été meilleurs.

"En juin, nous avons même atteint 12% de plus qu'attendu." Iwein Goigne directeur général chez Eneco Solar

2019 est jusqu’ici une année très ensoleillée. "Nous avons produit, durant les six premiers mois de l’année, 5% de plus que la normale", indique Iwein Goigne, directeur chez Eneco Solar, spécialisé dans les installations photovoltaïques industrielles. Le temps ensoleillé de ces derniers jours a joué. "En juin, nous avons même atteint 12% de plus qu’attendu", poursuit Iwein Goigne.

C’est également une bonne nouvelle pour les particuliers équipés de panneaux photovoltaïques, qui reçoivent non seulement plus d’électricité, mais aussi, dans la plupart des cas, plus de certificats verts. Une année ensoleillée peut rapporter quelques dizaines d’euros de plus qu’une année moyenne.

En dépit d’un mois de juin extrêmement bon, le premier semestre 2019 n’était pas une période record en termes d’heures d’ensoleillement. Le premier semestre 2018 était meilleur, mais il s'agissait d'une année exceptionnelle.

