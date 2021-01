Prolongation des soldes: avis positifs des professionnels et ministres

Le Conseil supérieur des Indépendants et PME est favorable à une prolongation des soldes de deux semaines, pour autant que cette modification ne remette pas en cause la période de soldes à long terme. Avec cet avis positif des professionnels, les ministres Pierre-Yves Dermagne (Économie et Travail) et David Clarinval (Indépendants et PME) indiquent mardi soutenir eux aussi la proposition de loi en ce sens.