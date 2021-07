Puissants ou invisibles, qui sont nos super-héros aujourd'hui?...

Nos super héros d'aujourd'hui peuvent prendre mille visages, des plus anonymes au plus célèbres.

Le temps d'un été, on vous emmène dans l'univers des super héros. Non pas ceux tirés des comics, ou de l'antiquité, mais les super héros des temps modernes. Première étape, les définir.

Ils s'appellent Romelu Lukaku ou Eden Hazard pour certains, Lara Croft, Harry Potter ou Superman pour d'autres. D'aucuns remonteront le temps pour faire émerger de cet univers des héros des figures comme Ulysse, Jeanne d'Arc ou Robin des Bois. D'autres vous diront que leur héros, c'est plutôt Thomas Pesquet ou Albert Einstein. Il y a ceux qui pointeront des figures politiques comme Che Guevara, Martin Luther King ou Aung San Suu Kyi, ou encore des figures emblématiques comme Yann Arthus Bertrand ou Mère Teresa. Serge vous sortira que son héros, c'est son père. Marie pointera ce médecin qui lui a ôté ce foutu cancer, François ce pompier qui l'a sauvé des flammes, Danielle ce jeune homme qui l'a extraite de sa maison envahie par les eaux, Arthur cet entrepreneur qui l'a aidé à créer sa start-up.

Des héros, on en retrouve dans toutes les couches de l'histoire et de la société. Mais qui sont nos "super héros" aujourd'hui ? Tout au long de ces prochaines semaines, nous allons vous présenter certains d'entre eux, fruits d'un choix certes exhaustif, mais aussi éclairé. Car avant d'épingler l'une ou l'autre figure, telle que Elon Musk, Denis Mukwege, Greta Thunberg ou encore le lanceur d'alerte covid Li Wenliang, nous nous sommes attelés à en définir les contours. Nous avons tenté de repérer leurs caractéristiques, leurs qualités. Ces petits riens qui les différencient du commun des mortels et en font des figures emblématiques. Une tâche d'autant plus malaisée que le "héros" au sens large est comme un caméléon, savant mélange de couleurs prenant les tonalités de celui qui l'incarne, mais aussi de ceux qui le désignent.

C'est quoi, un héros?

En préambule, que nous apprend le Larousse? Le héros, c'est une "personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels, etc.", détaille le dictionnaire. Ou encore: "personne à qui est arrivée une aventure, qui a joué le principal rôle dans une certaine situation."

Il y a des héros discrets, et des héros flamboyants. Mais tous sont le fruit d'une histoire, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et l'aventure dans laquelle ils ont joué, la bravoure dont ils ont fait preuve, les mérites qu'ils se sont vu attribués, ont dû être portés par un discours, un récit. Sans quoi, le héros n'est pas. "Le héros nait toujours dans un contexte narratif, nous dit le philosophe et écrivain Laurent de Sutter (professeur à la VUB). De Homère aux super héros des comics, ou aux héros modernes, il faut toujours un média qui accompagnera la figure héroïque. Que ce soit la lyre du barde, le parchemin, les journaux, la télé, la radio. Le héros, il est d'abord une créature médiatique."

"Il n'y a pas de héros sans auditoire", écrivait d'ailleurs André Malraux dans "L'Espoir". Et c'est un peu ce que nous dit Laurent de Sutter, quand il nous explique qu’il n'y a pas de héros "désigné", élu et reconnu comme tel, sans le coup de pouce des médias. "On connaît tous quelqu'un, pompier, enseignant, que sais-je, qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Mais pour avoir un héros désigné, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui le regardent. Il faut un espace public vaste pour désigner ce héros. Et cet espace, ce sont les médias, sorte de fabrique des héros, qu'ils adorent, pour souvent d'ailleurs mieux les détruire ensuite. Comme des démiurges qui aiment casser leurs jouets."

Faut-il alors en déduire qu'il n'y a que des héros visibles? Pas nécessairement, estime le philosophe de l'UCLouvain Michel Dupuis. "L'idée, dit-il, c'est que le grand, le fort, le puissant, l'efficient, ne se voit pas forcément." Le philosophe invite à repenser la notion de discrétion. "On a aussi des héros du quotidien, et quand on y pense, il faut sans doute repenser la logique de nos discours, de nos évaluations et de nos attributions de médailles."

Le temps d'une digression, Michel Dupuis nous emmène sur le terrain de la pandémie. Une période difficile, durant laquelle beaucoup se sont aussi révélés "héros": "la pandémie a ramené à la mémoire la catégorie des invisibles, ces métiers plus humbles, discrets, les gardiennes d'enfant, les soignants, les assistants sociaux, etc." Tous aussi, à leur niveau, sont des héros aux yeux de l'une ou l'autre personne.

Les inondations terribles qui ont dévasté la Wallonie ont, elles aussi, révélé aux yeux du monde des héros d'un jour, ces centaines d'hommes et de femmes qui ont volé au secours de leurs pairs affolés, coincés aux étages de leur maison envahie par des flots d'eau boueuse. L'un grimpant sur les toits pour sauver une vieille dame, l'autre récoltant vivres et vêtements.

C'est d'ailleurs tout le paradoxe du héros moderne. Pour être reconnu comme tel, il doit être désigné par la société, et pourtant, sa force se fait discrète. Il agit masqué, à l'image des super héros de Comics qui, une fois leur costume retiré, retournent dans l'anonymat le plus complet. "Il y a une vie cachée du héros, sous sa vie publique, dit Michel Dupuis. Une vie dans laquelle on les prend pour des gens ordinaires, si pas des cons, alors qu'ils sont tout l’inverse. Et tout en étant caché, ils rendent des choses visibles en les sortant des tréfonds de notre société."

Les héros du passé, dépassés?

Si l'on demandait à chacun de définir le héros, il y a fort à penser que certaines caractéristiques reviendraient: courage, force, abnégation, altruisme, bravoure, fidélité, grandeur d'âme, haute vertu, universalité. Mais ces attributs, ne relèvent-ils pas surtout des héros des temps passés, ces demi-dieux, chevaliers au service d'une cause, ces saints du Moyen Âge, ces patriotes de la Révolution? Nos héros actuels sont-ils pareils?

"Le héros, c'est une figure archétypale qui traverse toutes les civilisations qui ont à négocier avec le tragique", précise Laurent de Sutter. C'est celui sur lequel les catastrophes tombent. Et c'est cette catastrophe qui le "désigne" en tant que héros. "Il ne se lève pas le matin en se disant 'ho je vais être un héros aujourd’hui', dit le philosophe. Cela lui tombe littéralement sur la tête."

Pour la psychanalyste et philosophe française Cynthia Fleury, ce qui différencie le héros du passé du héros actuel, c'est que le héros est devenu, avec le temps, porteur d'un destin individuel. Est alors apparue la figure de l'anti-héros qui, lui, agit dans le quotidien, le réel. "Il participe d'un modèle d'individualisation où chacun essaie d'être le héros de sa propre vie, à la différence du héros classique qui est une figure de l'action collective, quitte à sacrifier sa propre existence." On en revient aux fameux "invisibles" de Michel Dupuis. Une catégorie apparue récemment, avec l'émergence de grands mouvements sociaux comme les gilets jaunes, mais aussi avec cette pandémie. "Des moments où nos systèmes ont été mis à l'épreuve, et où sont apparues des choses que l'on ne voyait pas", dit le philosophe.

On serait passé d'un modèle de héros "majeur", ces héros mythologiques ou fictionnels à qui tout réussit, aux héros "mineur", ces héros à la Don Quichotte, des anti-héros bourrés de fêlures, parfois quasi incapables, mais tout autant traversés par une force invisible.

De héros à super héros

Mais le super héros, comment est-il apparu? "Cette figure de super héros, rappelle Laurent de Sutter, a été créée dans la période d'entre-deux guerres, avec l'arrivée de la modernité technique et le fantasme de refonder la totalité du monde. On a alors fabriqué cette figure de super héros qui est un personnage censé réformer la totalité du monde, avec une ambition un peu folle."

Plus que la force, c'est l'ampleur du combat qu'ils mènent, et la puissance de leur adversaire, qui permettrait donc de différentier les héros des super héros. Ils ne se battent pas comme des chevaliers contre un adversaire bien défini, mais contre un ennemi bien plus diffus et plus large: une pandémie, un changement climatique, une oppression, un système politique ou économique… "L'échelle sur laquelle ils interviennent est quasi cosmique, au sens grec du mot cosmos. L'espace dans lequel on vit", poursuit de Sutter.

Définit ainsi, le super héros des temps modernes n'est pas nécessairement un "super puissant" rempli de "super pouvoirs". "Ce n'est pas un magicien qui détient toutes les clés en poche, mais plutôt un paratonnerre qui a capté quelque chose, qui est témoin de quelque chose", dit Michel Dupuis.

Les vrais héros disent d'ailleurs souvent "qu’ils n'y sont pour rien". L'écrivain et dramaturge Paul Claudel le traduisait très bien dans son "Journal", lorsqu'il y écrivait que "les gens ne sont des héros que quand ils ne peuvent pas faire autrement". "Ils se savent habités, poursuit Laurent de Sutter. Ils se sentent portés par des flux, des énergies, sans nécessairement maîtriser les choses. Au sens taoiste, le super héros est aussi celui qui 'laisse passer', qui tient lieu d'une force qui le traverse."

À la fois fragile et résilient

La fragilité, c'est aussi ce qui caractériserait nos héros actuels. "On n'est pas dans un premier degré de force, qui appartient à certaines caricatures populistes, dit Michel Dupuis. Parce que ces héros sont avant tout humains, et par définition vulnérables. C'est cette fêlure qui va leur donner le coup de génie."

C'est ce que nous rappellent d'ailleurs certains Comics, comme Spider-Man par exemple. Le super héros, Peter Parker, est à la base un simple ado, même pas populaire, juste un peu doué en sciences. Transformé par la piqûre de l'araignée radioactive, il devient tout autre chose, un sauveur investi d'une mission, celle de lutter contre le crime, et se laisse porter par l'adage: "Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités."

Le super héros n'est pas non plus inoxydable. S'il se positionne comme un être remarquable, qui laisse tout le monde pantois, s'il impressionne par sa force et sa détermination, il doit aussi démontrer que cette figure de super héros qu'il affiche, ce n'est pas du super-bluff. C'est aussi ce qui les rend attirant aux yeux de la population. "On en a un peu marre de la figure de paternité du héros à l'ancienne, cette figure indéboulonnable de grande stature. Ce qui nous parle aujourd'hui, ce sont aussi nos limites, nos finitudes, nos conflits d'intérêts", ajoute Michel Dupuis.

L'unanimité, un passage obligé?

Un être fragile, qui peut être égratigné, qui devra rendre des comptes sur ses échecs et ses faiblesses, et qui ne sera pas épargné par la critique, c'est donc aussi ce qui définit le héros moderne. Car nos héros, aujourd'hui, ne font pas l'unanimité. Ils enflamment les opinions, suscitent les passions, mais sont souvent soit portés aux nues, soit détestés. "Et c'est plutôt rassurant, dit Michel Dupuis. S'ils rassemblaient tout le monde, cela voudrait dire qu'on a affaire à loi de l'essence, c’est-à-dire une forme de nécessité logique, et cela devrait nous faire peur."

Vue en plein écran L'ex-employé de la CIA et lanceur d'alerte Edward Snowden n'a pas cherché à ce qu'un jour une statue lui soit érigée. C'est un héros malgré lui, qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. ©REUTERS

Nos héros d’aujourd'hui sont des purs produits de la démocratie. Ils ne se préoccupent pas de la contradiction, ils ne cherchent pas à plaire à tout prix, ne se regardent pas, mais suivent leurs idées, parfois jusqu'à se mettre en danger. "Ils bousculent, ils dérangent, et parfois ils sont tués pour cela, dit Michel Dupuis. Et s’ils séduisent, ce n'est pas eux qui le cherchent." Le héros est absolu. Il ne dépend de personne.

Les héros sont aussi porteurs d'ambivalence, poursuit le philosophe en pensant aux héros de la Résistance. "Ils provoquaient la lâcheté ordinaire, la décence ordinaire qui devient indécence. Un principe qui s'appliquerait, plus proche de nous, aux combattants climatiques qui pointent notre immobilisme face à la situation qui se dégrade, et nous secouent pour nous faire bouger."

"Ce sont des figures tragiques, nous dit encore Laurent de Sutter. Il y a chez eux toujours une affaire de principes: la vérité contre le mensonge, la violence contre la réparation, la nécessité de survie collective contre l'égoïsme. L'enjeu est éthique, en rapport avec des principes moraux abstraits que ces personnes cherchent à incarner dans leur singularité, dans leur corps."

Ces caractéristiques, on les retrouvera dans les figures héroïques porteuses de combat de société, que ce soit les lanceurs d'alerte, les figures combattant sur un terrain plus politique ou sociétal (de Yann Arthus Bertrand à Mère Teresa en passant par Greta Thunberg ou Che Guevara). Pour Laurent de Sutter, ces héros incarnent leurs principes, et leur donnent une existence qu'ils n'auraient pas sans eux.

Vue en plein écran Les caractéristiques des héros se retrouvent dans de nombreuses figures de la société, qu'elles soient porteuses de messages politiques ou sociétaux. ©REUTERS

Ces hommes et femmes remarquables, on les retrouve partout dans le monde, sous des formes parfois différentes. Mais chaque société a ses propres héros. "C'est une réalité que l'on retrouve dans toutes les cultures, confirme Michel Dupuis. Le héros existe depuis que l'humanité existe. "Le vieux sage dans son village en Afrique, le sorcier de l'Amérique pré-colombienne, ce sont aussi des gens remarquables, même si nous occidentaux ne les voyons pas en tant que héros."