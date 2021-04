QVAX a déjà permis de vacciner plus de 8.000 personnes

L'engouement pour QVAX était là dès l'ouverture officielle de la plateforme, au vu des délais d'attente pour s'inscrire. Le succès s'est confirmé et, une semaine après son lancement, la plateforme peut tirer un excellent premier bilan. Selon nos informations, en sept jours, la liste des réservistes a atteint les 500.000 inscrits. QVAX a aussi permis de vacciner plus de 8.000 personnes.

30 centres de vaccination travaillent actuellement avec le système mis en place par Jean-Sébastien Gosuin et son équipe. Et ce n'est que le début. Une vingtaine de centres supplémentaires devraient intégrer prochainement le système pour écouler les doses non injectées. Les chiffres annoncés ne sont d'ailleurs pas ceux d'une semaine entière. Dans les faits, la vaccination via QVAX n'a débuté qu'il y a quatre jours, le temps de finaliser la liste de réserve. La plateforme devrait atteindre son rythme de croisière d'ici la fin de la semaine.