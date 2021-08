Quand l'Etat se défausse du poids de ses missions sur des opérateurs privés...

La question de l’absence de récompense se pose vis-à-vis des opérateurs privés qui assument, à leurs frais, sous peines de lourdes sanctions et en lieu et place de l’État, ce service public.

La première raison d’être de la formation d’un Etat consiste à assurer la sécurité de ses citoyens tant à l’égard des périls extérieurs, par la création d’une armée, qu’intérieures, par la création d’un appareil de police, de justice et de protection sociale.

Le contrat social noué entre chaque citoyen et l’Etat repose sur ces fondamentaux.

On constate cependant que l’Etat n’assume plus l’ensemble de ces missions d’ordre public en ce qui concerne la loi préventive du blanchiment et du financement du terrorisme, mais également en ce qui concerne la législation TVA.