Quand l'innovation est négligée au profit du conservatisme

Le nucléaire et les moteurs diesel sont deux exemples où, pour des raisons de principe, l’innovation est oubliée au profit d’une position conservatrice.

Depuis quelques années, Bill Gates investit dans les "cleantechs", des technologies dites propres sur le plan environnemental. Il a investi massivement dans la création d’un réacteur nucléaire de 4e génération. Avantage: brûler les déchets nucléaires existants sans en produire de nouveaux.

Face à cet enjeu, la Chine et les États-Unis nourrissent de grands projets. Bill Gates a annoncé dès 2016 la construction '’un prototype en Chine tandis que Trump s’y opposait. Pendant ce temps, la Chine planifie la construction de 600 centrales nucléaires.

L'abominable nucléaire...

Parallèlement, Tom Scott, directeur du Southwest Nuclear Hub, a annoncé qu’ils avaient réussi à capturer des matières radioactives à l'intérieur de diamants. L’énergie verte de cette pile exploite des déchets radioactifs encapsulés (qui sont ainsi neutralisés) sur une très longue durée. Une super batterie verrait le jour tandis que les déchets nucléaires trouveraient une voie salutaire…

Plus près de chez nous, Myrrha (c'est un projet belge!) développe un accélérateur de particules qui a pour vocation de consommer des déchets nucléaires et d’en réduire ainsi les quantités et les effets négatifs très sensiblement. Ambition de Myrrha: voguer vers du nucléaire propre, d’ici 2050.

Sur un plan sanitaire, à quoi servirait d'exclure l'énergie nucléaire en Belgique si notre voisin le plus immédiat s'engage dans un plan de développement?

Tandis que les États-Unis et la Chine s’activent sur le nucléaire, la France réfléchit à créer une filière d'hydrogène vert reposant sur son nucléaire.

Les Pays-Bas et la Pologne s’engagent chacun à bâtir de nouvelles centrales sur leurs territoires. Sur le plan sanitaire, à quoi servirait l’exclusion de cette énergie en Belgique si notre voisin le plus immédiat s’engage dans un plan de développement? Une situation qui nous rappelle les intérêts notionnels qui se sont effacés pour les "interest box" hollandais voyant dans la foulée les centres de coordination quitter notre pays en empruntant la "kaasroute". Quel gain pour la Belgique?

… et l’infréquentable diesel

Dans un autre registre, Bruxelles s’est fixé divers objectifs, dont l’interdiction des véhicules diesel, au plus tard en 2030. Vous lisez bien l’interdiction. Il est vrai que le transport routier est à lui seul responsable de 69% des émissions d’oxydes d’azote, de (30) à 35% des émissions de (fines) particules et de 30% des émissions de particules les plus fines PM2.5. Le transport est également un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre.

Et pourtant, il y a quelques mois, Test Achat et le consortium européen Green CAP, ont évalué l’impact environnemental de 17 véhicules diesel. Le test mesure les oxydes d’azote (NOx), les particules fines, les hydrocarbures non brûlés et le monoxyde de carbone. Trois des 17 véhicules obtiennent un score de 3 étoiles sur 5, mais surtout l’un d’entre eux, la Mercedes-Benz C220d, obtient un score maximum. Avec ce résultat, cette voiture est aussi verte qu’une … voiture électrique.

Dans les années 70, des tankers déversaient massivement du diesel dans les océans, car il n’existait pas assez de débouchés pour cette énergie fossile. Cinquante ans plus tard, nous pourrions ignorer à nouveau que pour chaque baril d’essence il faut produire une dose d’essence, de diesel, de gaz, de plastique… au risque de ne savoir qu’en faire. Pourquoi ne pas se résoudre à l’utiliser proprement?

Prendre le leadership ou le conserver

Ces deux illustrations sont patentes. Deux exemples de la vie quotidienne où, pour des raisons de principe, l'innovation est oubliée au profit d’une position conservatrice.

Interdire ou fiscaliser, ce n’est pas innover.

Interdire ou fiscaliser, ce n’est pas innover. La fiscalité encourage l’innovation lorsqu’elle la stimule financièrement. À l’inverse elle peut aussi pénaliser un comportement inapproprié. Engager des politiques qui poussent nos acteurs économiques à prendre le leadership ou le conserver est essentiel. En accaparant celui de la voiture électrique, la Chine a bien compris cet enjeu alors que notre industrie européenne disposait du leadership en matière de voiture essence et diesel.

Tandis que l’industrie biotech promet de créer des milliers d’emplois dans un avenir proche, pourquoi ne pourrions-nous pas établir des réflexions similaires sur les enjeux énergétiques futurs et notre manière d’apporter une réponse volontaire et innovante. Voilà le vrai challenge d’un monde durable, sur le plan environnemental, économique et social. Les propos récents sur l’hydrogène vert et toutes les opportunités que permet le plan de relance européen en sont un vibrant rappel.