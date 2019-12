Quand la Suisse donne une leçon de fédéralisme climatique à la Belgique

Ça sert aussi à ça la COP25: se titiller sur l'efficacité - ou la non efficacité - du système national en place pour combattre le réchauffement. La Belgique est bien partie pour passer à côté de ses objectifs, et la Confédération suisse s'interroge sur son système fédéral.

Dans les salons feutrés de la COP25, la Suisse a donné, sans malice, une petite leçon de fédéralisme à la Belgique. Les Helvètes ont beau s’être dotés d’une "confédération", leur structure administrative ressemble à maints égards à celle de la Belgique fédérale. À un gros détail près. On y vient.

Une question de bon vouloir en Belgique

Acte 1. La scène se passe dans le cadre du "Third IAR cycle - SBI 51". Ou, en langue profane, dans l'enceinte où les États examinent mutuellement leurs avancées climatiques. Nous sommes samedi, la Belgique passe son grand oral: le négociateur en chef Peter Wittoeck explique avec force détails les objectifs à géométrie variable des entités fédérées.

En matière énergétique et climatique, les cantons délèguent une partie de leur pouvoir au gouvernement confédéral pour qu’il introduise des règles qui s’imposent alors aux entités.

Les cantons suisses délèguent

Acte 2. Lundi, même "Third IAR cycle - SBI 51". Au tour de la Suisse de passer son "grand O". Et, tiens, les Belges lui retournent la question, l’air de rien: comment ça marche par chez vous? Dans le système confédéral suisse, tant que le gouvernement fédéral n’a pas de mandat explicite des cantons, c’est eux qui traitent la matière par défaut. Sauf que, en matière énergétique et climatique, les cantons délèguent une partie de leur pouvoir au gouvernement confédéral pour qu’il introduise des règles qui s’imposent alors aux entités. Simple, efficace.