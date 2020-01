Quand le MR ne sait pas quoi faire de Zakia Khattabi

Pour rappel, les bleus ont remis en cause les compétences de l’écologiste pour truster cette place de juge, à l’instar de la N-VA ou du Belang qui voteront contre. Elle n’est pas juriste, mais dispose de l’expérience parlementaire requise par la loi pour prétendre à la fonction. A priori, rien ne s’oppose donc à l’entrée à la Cour constitutionnelle de Zakia Khattabi qui peut compter sur le soutien du PS, du PTB, du cdH et sans doute du CD&V. Il faut dire qu’en général, ce genre d’affaire fait l’objet d’un gentleman agreement entre partis. On l’a compris, la donne est plus compliquée chez les libéraux.