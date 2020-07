Quarantaine: ces zones qui redeviennent dangereuses

Le pic de l'épidémie de Covid-19 ne semble pas encore atteint dans de nombreux pays. Les voyageurs belges qui reviendront de zones fortement touchées seront désormais traités en tant que "high risk contacts".

La pandémie de coronavirus s'accélère à l'échelle mondiale, selon l'OMS. Plusieurs pays se voient forcés de reconfiner certaines zones et cela va avoir un impact direct sur les Belges qui voyagent cet été. En effet, les nouvelles règles à suivre lors d'un retour de déplacement dépendront de la destination précise choisie, plus seulement du pays.

Rappelons que les voyages non essentiels en dehors de ceux dans l'Union européenne ou les pays membres de l’Espace Schengen et pour lesquels un code vert ou orange avait été décerné restent interdits.

3 couleurs Trois codes de couleur détermineront désormais la sécurité sanitaire d'un pays: vert, orange et rouge

De nouveaux codes couleur détermineront désormais l'obligation ou non de faire passer des tests de dépistage et imposer une quarantaine. Code vert, c'est OK, les voyage sont admis, seules les recommandations de prudence sont à appliquer. Dans les zones en code orange, la Belgique déconseille fortement les voyages parce qu'un risque sanitaire élevé est constaté. Aux voyageurs qui reviendront de ces zones, il est demandé de se soumettre à un dépistage et respecter une quarantaine.

Quarantaine obligatoire

Ce n'est qu'aux personnes revenant d'une zone rouge, malgré l'interdiction formelle de voyage dans ces lieux que la Belgique a émise, que les tests et quarantaines seront considérés comme obligatoires, selon des modalités qui doivent encore être précisées.

Mais quelles sont ces zones rouges? Les villes, communes, arrondissements, régions ou pays reconfinés par le pays en question. La liste des zones de couleur sera évidemment évolutive selon la propagation de l'épidémie et les décisions des autorités. On la trouvera dans les prochaines heures sur le site du ministère des Affaires étrangères, avec une adaptation zone par zone.

Pour l'heure, quatre pays européens sont toujours placés en zone rouge parce qu'ils n'acceptent pas les ressortissants belges: l'Irlande, la Finlande, la Norvège et Malte. Mais la Finlande lèvera le 13 juillet ses restrictions de voyage à notre égard.

Quelques zones inquiétantes en Europe

Dans le cadre des nouvelles règles belges, c'est différent: il s'agira donc d'un signal vert/orange/rouge donné par nos autorités, et non dépendant principalement de l'autorisation du pays hôte. Cela permettra de relayer les alertes lancées par les autorités régionales. On se doute déjà que l'Espagne, qui a un code orange au niveau national, verra les zones autour de Lerida (Catalogne) et A Mariña (Galice), récemment reconfinées, passer en code rouge.

Dans les pays européens dits sûrs, parfois, certaines zones inquiètent. Comme en France: un plan de dépistage massif sera lancé la semaine prochaine en Mayenne, après le constat d'un accroissement anormal de la circulation du virus.

La Grèce est un des pays européen les moins touchés mais les autorités commencent à s'alarmer de l'augmentation des cas "importés" des Balkans, alors que les mesures de distanciation sociale ou le port de masques ne sont pas bien respectés. L'Allemagne, elle, a déjà dû reconfiner des cantons.

Melbourne reconfiné

5 millions A Melbourne, 5 millions d'habitants sont à nouveau confinés

Des Belges sont aussi susceptibles de revenir de zones à risques lointaines dans les prochains jours, suite à des voyages jugés essentiels. Or, les reconfinements se multiplient. Ainsi, les 5 millions d'habitants de la seconde ville d'Australie, Melbourne, se retrouvent désormais à nouveau contraints au lock-down, pour six semaines. L'Etat de Victoria a fermé ses frontières. Clairement une zone rouge, donc.

Aux Etats-Unis, le Sud et l'Ouest enregistrent une flambée des infections, alors que l'épidémie faiblit sur New York. Plusieurs Etats ont déjà été obligés de suspendre leur processus de déconfinement. Le Texas et la Floride font état d'une flambée des cas. L'Arizona enregistre deux fois plus de décès quotidiens qu'il y a un mois. Le nombre de contaminations s'est aussi envolé à Tulsa (Oklahoma), un peu plus de deux semaines après le meeting de campagne organisé par Donald Trump.

Inquiétudes à Hong Kong

45 % Depuis début juillet, 45% des nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés aux Etats-Unis et au Brésil

Depuis le début du mois de juillet, environ 45% des nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés aux Etats-Unis et au Brésil (68.000 décès liés au coronavirus) , les deux pays les plus touchés par la pandémie, devant l'Inde, où les grandes villes comme Bombay, Delhi et Chennai sont particulièrement impactées.

A Hong Kong, de nouveaux foyers sont apparus récemment et les cas de Covid se multiplient. Les autorités sanitaires viennent de décider de renforcer les règles de distanciation sociale.