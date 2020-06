Quatre scénarios pour la rentrée scolaire de septembre

Maternelle et primaire à temps plein

La philosophie globale est la suivante: quel que soit le scénario, tous les enfants de maternelle et de primaire retourneront à l'école cinq jours par semaine . Étant donné que des études semblent attester de la faible dangerosité du virus pour les plus jeunes, mais aussi de leur contagiosité moindre, ceux-ci iraient aussi en classe si l'épidémie venait à empirer.

Pour les secondaires, c'est un peu plus complexe. Dans le premier scénario, celui d'un retour à la normale, les jeunes retrouveront à temps plein les bancs de l'école. Dans le deuxième, plutôt comparable à la situation actuelle avec un risque faible, les élèves seront attendus tous les jours, sauf le mercredi . Lors de cette journée, ils ne seront pas en congé, mais devront suivre des cours à distance , nous explique une source bien informée.

Gestes barrières renforcés

Les troisième et quatrième scénarios sont, quant à eux, basés sur l'hypothèse d'une aggravation de l'épidémie. Dans ce cas, les classes de secondaire seront divisées en deux groupes qui suivront des cours en alternance. Les modalités n'ont toutefois pas encore été définies. Plus la situation sanitaire sera aiguë, plus les gestes barrières à respecter seront renforcés.