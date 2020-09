Quelle mesure fiscale choisir pour déduire les pertes Covid?

On est habitué au report de perte sur l’exercice fiscal suivant, système dit du carry-forward. La nouvelle mesure de carry-back de pertes offre une alternative temporaire et unique au système actuel de carry-forward. Temporaire, en ce qu’elle est limitée aux pertes subies lors d’un exercice financier qui se clôture entre le 13 mars 2019 et le 31 décembre 2020 («année Covid»). Et unique, puisqu’une entreprise ne peut s’en prévaloir qu’une seule fois.