Quels (nouveaux) chefs pour les partis politiques?

Ecolo vient de se choisir un nouveau coprésident. Mais dans les autres formations, la priorité n'est pas au renouvellement interne. Car une lourde période électorale approche...

Et voilà! Ecolo s’est doté d’un nouveau coprésident, suite au départ de Patrick Dupriez. Une fonction intérimaire, la "véritable" élection verte étant toujours prévue pour la mi-2019. Et dans les autres formations politiques francophones, qu’en est-il? Faisons la tournée des boutiques.

• cdH. "Drôle de question", sourit-on au sein du parti humaniste. Sous-entendu: le sujet n’est absolument pas à l’ordre du jour. C’est que, alors que la page communale se tourne, se profile le triple scrutin – fédéral, régional et européen – de 2019. À haut risque pour le cdH, notamment à Bruxelles, où il lutte pour sa survie. Alors, vous pensez bien, ce n’est pas le bon moment pour une présidentielle interne. Qui est de toute façon prévue dans les six mois suivant les élections, soit au plus tard à la fin 2019.

La première option, au MR, est de prolonger le mandat d’Olivier Chastel jusqu’à la mi-2019 après les élections, donc.

Avec un Benoît Lutgen candidat? Des challengers? Puisque l’on vous dit que la question ne se pose pas encore.

• DéFI. Chez DéFI, le conseil général a fixé la balise suivante: octobre 2019. On voit mal le parti se passer du tout-puissant patron avant la course aux urnes du mois de mai. Mais après? Olivier Maingain est à la tête du parti amarante depuis des temps immémoriaux – 1995, pour être précis, soit une éternité, en politique. Et comme le décumul est le nouveau dada de DéFI et que le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert a assuré qu’il se consacrerait entièrement à sa charge locale, on imagine qu’il y a du passage de relais dans l’air.

Reste que, pour l’heure, aucune figure montante ne semble devoir nettement s’imposer. C’est ça, aussi, monopoliser la présidence: créer une sorte de vide derrière soi.

• MR. C’est au Mouvement réformateur que le timing est le plus serré: le mandat d’Olivier Chastel prend fin le 12 décembre prochain. "La procédure à suivre sera déterminée dans les prochaines semaines", se borne-t-on à dire, à la Toison d’Or.

À vrai dire, deux options sont sur la table. La première consiste à reporter la question et à maintenir Olivier Chastel à la tête des libéraux jusqu’à la mi-2019 – après les élections, donc. C’est la piste la plus évidente tant il peut être périlleux, chez les bleus, de mener une élection interne avant une tournée électorale de cette ampleur et après la solide gifle encaissée lors des communales. L’autre option, évidemment, est de maintenir la présidentielle interne. La question devrait être tranchée début novembre, après la semaine de vacances.

• PP. Au Parti populaire, Mischaël Modrikamen est en place jusqu’en juin 2021. Même si les résultats engrangés en mai 2019 pourraient avoir une influence. Quoique: le parti ayant déjà eu du mal à attirer des candidats sur ses listes, ramassant au passage quelques bras cassés, ici aussi la question de la succession risque d’être périlleuse. Le PP est-il le parti d’un seul homme, qui peine par ailleurs à s’imposer?

• PS. Au Parti socialiste, cela sent de plus en plus la fin de règne, même si celle-ci a été longue. Les élections internes sont prévues dans la foulée du scrutin de mai 2019. Président depuis 1999, avec une interruption – et encore – entre 2011 et 2014, Elio Di Rupo a déjà déclaré qu’il ne serait "probablement pas" candidat à sa succession. L’heure de Paul Magnette aurait-elle enfin sonné?