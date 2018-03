Qui est le Belge le plus riche?

La famille Colruyt perd sa troisième place en tant que famille la plus riche de Belgique, détrônée par les Wittouck. Ancien acteur du secteur sucrier recyclé dans la finance et l'industrie des régimes, la famille vient de signer une belle opération aux Etats-Unis. Les actionnaires d'ABInBev et Albert Frère règnent au sommet.