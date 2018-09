Qui succédera à Trasis comme entreprise prometteuse de l'année?

Le prix de la "Scale-up de l’Année" a pour but de soutenir et d’encourager des entrepreneurs qui jouent un rôle crucial dans notre économie et notre prospérité. Ce prix récompense une jeune entreprise à fort potentiel de croissance. Nous félicitons ces entreprises talentueuses pour leurs réalisations et les encourageons à continuer à investir, se développer et croître en Belgique ou à l'étranger".