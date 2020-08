L'angoisse doit céder sa place à un quotidien "normalisé", malgré l'incertitude sanitaire. La rentrée sera cruciale.

Un virus tue. Invisiblement. Il y a cinq mois, l’Humanité s’est réveillée avec une vision de cauchemar : nous sommes mortels. Nous l’avions presque oublié, ce concept, dans notre monde occidental prospère.

Nous nous sommes enfermés dans nos chez-nous avec un objectif clair : "flatten the curve". Agir sur cette courbe de propagation, pour éviter qu’un jour nos hôpitaux soient dépassés, nous entraînant dans une crise sanitaire et létale dont nous aurions perdu le contrôle. Tous les moyens, alors, étaient bons. Ce fameux "la fin justifie les moyens", au jeu duquel la Belgique a même décroché la médaille mondiale du cynisme en abandonnant ses aînés dans ses maisons de repos. Avec les conséquences finalement inhumaines que l’on connaît.

Cinq mois se sont écoulés depuis l’arrivée du patient zéro sur le sol européen, et le Covid-19 se propage toujours parmi nous. Mais il tue moins : 7 décès sur les dernières 24 heures selon les derniers chiffres de Sciensano. Et nos hôpitaux soufflent : 303 patients hospitalisés contre 7.000 au pic de la crise.

Nous sommes à 10 jours d’une rentrée académique qui s’annonce cruciale sur le front économique (menaces de faillites, de pertes d’emplois et d’endettement record) et social (nous explosons tous dans nos bulles). Il est grand temps que nous nous reposions la question des objectifs.

En ce 22 août, tous les Bruxellois (et ceux qui leur rendent visite) sont masqués en rue. Comme si nos autorités avaient occulté que l’enjeu résidait à l’inverse. À partir du moment où la priorité doit être d’empêcher le déclenchement d’une deuxième vague de contamination, il fallait un ciblage précis et local des foyers d’infection via le dépistage et le tracing.

(...) notre équilibre fragile reposera sur un difficile compromis entre santé, économie et liberté.

Autre exemple : nos banques. Certaines ont déjà décidé de mettre structurellement leurs salariés en mode télétravail pour encore de longs mois. Or, elles seront les premières à souffrir quand les commerces, les salles de congrès et les restaurants qui s’étaient greffés autour de leurs sièges pour faire des affaires florissantes finiront par ne plus pouvoir rembourser leurs crédits, par manque de clients.

Pourquoi ce choix ? En maîtrisent-elles les conséquences ?

Nous sommes à 10 jours d’une rentrée académique qui s’annonce cruciale et nous avons pris le problème à l’envers.

Nous avons laissé, nous laissons aujourd’hui encore, nos décisions être guidées par l’angoisse que notre rappel à la mortalité a suscitée, une angoisse dans laquelle l’hyper-place qui a été laissée à la parole des experts nous a figés. Nous aussi, médias, devrons d’ailleurs faire notre auto-critique sur ce point.

La tête froide.

Aujourd’hui, notre seul objectif empirique paraît simpliste. Nous devons juste tenir. Vivre ou revivre, jusqu’à l’arrivée d’un vaccin. Le plus normalement possible en étant conscients que notre équilibre fragile reposera sur un difficile compromis entre santé, économie et liberté.