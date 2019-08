Record de médicaments illégaux interceptés en Belgique

L’AFMPS constate également une tendance inquiétante concernant les pilules pour l’érection saisies. "Nous constatons une augmentation de la dose de la substance active", a déclaré la porte-parole de l'agence phramaceutique Ann Eeckhout. "Il existe également une tendance à associer une substance stimulant l'érection (sildénafil) à une substance utilisée contre l'éjaculation précoce (dapoxétine). Ils ont tous deux un effet d'abaissement de la pression artérielle. Si vous les combinez, cet effet est encore plus fort et la baisse de la pression artérielle peut être dangereuse, en particulier pour les personnes à risque."

Les autres colis postaux interceptés comprennent des somnifères (186 en 2018) ou des médicaments anti-TDAH (76). 57 paquets interceptés contenaient des nootropiques, appelés "pilules du cerveau" qui favorisent l'apprentissage et la mémoire et qui ont longtemps été populaires dans la Silicon Valley. "Parmi les nootropiques, seul Piracetam est légal sur le marché belge", explique Ann Eeckhout. "Les autres sont souvent des substances hautement expérimentales dérivées du Piracetam et dont l'utilisation en tant que médicament n'a pas été correctement évaluée."