Refédéraliser certaines compétences? Le MR divisé

À l’initiative des Jeunes MR, plusieurs responsables libéraux ont lancé vendredi dans La Libre un appel pour "remonter au niveau de l’État fédéral des compétences qui, dans le passé, ont été transférées aux entités fédérées", comme la mobilité, l’énergie, le commerce extérieur ou la santé. Parmi les signataires de cette lettre ouverte figurent deux ministres fédéraux, Sophie Wilmès et François Bellot, la présidente du Sénat, Christine Defraigne, et plusieurs députés. "Non pas que nous voulions revenir à la Belgique de papa, précisent les signataires, mais le fédéralisme belge doit s’appuyer sur un principe simple: l’efficacité."