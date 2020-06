Refédéraliser les soins de santé, pas pour demain...

Pour l’instant, le débat vit surtout en Flandre. Le dernier épisode en date en est le plaidoyer d’Icuro-Zorgnet – une importante coupole d’hôpitaux et établissements de soins en Flandre – en faveur d’un basculement complet des compétences de santé vers les Régions, tout en conservant un financement au niveau fédéral afin de garantir la solidarité. " La formule a fait ses preuves au niveau des allocations familiales . Procédons de la même manière pour les soins de santé", a suggéré Margot Cloet, administrateur-délégué d’Icuro-Zorgnet, dans les colonnes du Tijd jeudi. "Ce faisant, nous n’aurions plus neuf ministres de la Santé, mais trois: un Flamand, un Wallon et un Bruxellois", fait-elle remarquer.

Réforme de l'État

Refédéraliser les soins de santé, comme le préconisent le sp.a et l’Open Vld, s’apparenterait à "un retour au passé" qui n’est pas souhaitable, selon lui. Pas plus que pour la N-VA ou le Vlaams Belang, d’ailleurs.

Efficacité

À l’Open Vld, on ne considère certes pas une éventuelle refédéralisation comme un tabou. "Cette crise a montré qu’il y a un besoin: celui d’une plus grande coordination centrale pour pouvoir prendre des décisions rapides et uniformes en situation d’urgence. Une plus grande coordination à un niveau supérieur n'exclut pas la mise en œuvre à un niveau inférieur sous la forme d'un travail sur mesure", estiment les libéraux flamands. Pas question donc de déshabiller la Flandre de ses compétences.