Relance économique: "Le problème, c'est la diminution des investissements des entreprises"

Le débat fait rage entre défenseurs et détracteurs du soutien direct de l’État à la consommation des ménages. On parle ici des fameux chèques "pouvoir d’achat" dont une version à 300 euros défiscalisés octroyée par les employeurs (sur base volontaire) est en cours de peaufinement au niveau du gouvernement fédéral. Il s’agit d’une décision du superkern.

La commission des Finances a pour sa part organisé l’audition de quatre économistes réputés autour d’une proposition PS du même acabit: octroyer dix chèques de 20 euros aux revenus imposables ne dépassant pas les 2.000 euros. Des chèques à faire valoir dans l’horeca et la culture en privilégiant l’économie locale. Si l’idée est dépassée par la décision du superkern, elle a permis un débat plus général sur la relance entre les députés et Geert Noels (Econopolis), Gert Peersman (UGent), Herman Matthijs (VUB, UGent) et Étienne de Callataÿ (Orcadia Asset Management).