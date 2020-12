Relancer, pas saupoudrer

Le plan de relance belge entre dans une phase décisive.

Et tout à coup, on se mit à parler d’ambition à long terme. En fin de semaine, les dirigeants européens se sont entendus sur un budget de l'Union à l'horizon 2027, mais aussi sur un méga-plan de relance et sur un nouvel objectif 2030 de réduction des gaz à effet de serre. Waouh !, 2027, 2030. Cette fois c’est net, on regarde par-delà le Covid. On se donne un cap.

OK, ce ne sont encore que des mots. Ne soyons pas naïfs, ces projets majeurs peuvent encore dérailler, sous l’effet des intérêts particuliers ou du court-termisme. Mais ne boudons pas notre plaisir: ce volontarisme dans la bouche des autorités européennes, c’est du petit-lait.

En Belgique, on va bientôt vivre un moment de la même teneur. Ces dernières semaines, État fédéral et entités fédérées ont rentré une foule de projets de relance. L’Europe a prévu 5,15 milliards d’euros pour la Belgique, et les différents niveaux de pouvoir ont des projets pour plus de 20 milliards d’euros. Faut-il qu’ils aient faim de relance !

Pour une fois, on pourrait s’affranchir des réflexes habituels.

On en connaît un qui a du boulot ces jours-ci. Secrétaire d’État pour la Relance, Thomas Dermine (PS) a pour mission de faire le tri et de tirer de cet ensemble disparate la meilleure sélection, la plus efficace possible pour faire avancer le pays.

"Essayons de ne pas passer 80% du temps à nous chamailler sur qui prend quelle part du gâteau", nous disait récemment Monsieur Relance, du haut de ses 34 ans. "La pire erreur serait que chacun rentre ses projets indépendamment les uns des autres et qu'on se retrouve avec un saupoudrage sans cohérence."

C’est vrai que, pour une fois, on pourrait s’affranchir des réflexes habituels. On pourrait relever la tête, oublier les éternelles clefs de répartition tirées de la démographie ou du PIB et regarder les besoins réels. On pourrait choisir ce qui fait le plus sens.