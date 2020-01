Relooking sur fond de polémique pour les cartes d'identité

Le design actuel des cartes date de 2002. Le relooking à venir permettra à la nouvelle carte d’identité de répondre "aux règles internationales strictes qui rendent les contrôles d’identité plus efficaces" , selon le SPF Intérieur. Le document présentera d’autres couleurs et la photo sera désormais à gauche. Les caractéristiques complètes seront dévoilées mardi lors du lancement officiel.

La phase de test dans 25 communes, prévue initialement pour 2019, a, elle aussi, été reportée plusieurs fois. La mesure n’est en fonction que depuis le 20 décembre et la publication d’un arrêté royal en ce sens a eu lieu. Quant à la généralisation de la nouvelle carte sur tout le territoire, elle dépendra des résultats de ladite phase et pourrait prendre plusieurs années.

L’apparition des empreintes digitales sur la pièce d’identité est une mesure controversée. La Chambre avait validé cette nouveauté malgré l’avis négatif émis par l’Autorité de protection des données (APD). En février, une étude menée par le groupe de recherche Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) de la KULeuven qualifiait la proposition d’" obscure, superflue, disproportionnée et particulièrement risquée ".

Mesure disproportionnée

Derrière ces nouvelles cartes d’identité se cache l’entreprise bruxelloise Zetes, spécialiste en la matière. L’entreprise fournit notamment les mêmes services au Portugal et dans plusieurs pays africains. Elle a en charge la personnalisation des cartes, leur fabrication, leur envoi et la gestion et intégration des données dont les fameuses empreintes digitales. Zetes a remporté ce marché en octobre 2018 mais gère en réalité les cartes d’identité de notre pays depuis 2002 et l’entrée en vigueur du nouveau format avec puce.