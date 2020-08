Remettre les jeunes sur les rails: le défi des enseignants...

Évaluer le niveau des élèves et rattraper les retards seront les premières missions des enseignants après la rentrée scolaire.

Six mois: c'est la durée pendant laquelle certains élèves ont été éloignés des bancs de l'école. Malgré la reprise partielle des cours en mai et les travaux à domicile , les situations vécues par les jeunes pendant le confinement ont été diverses. Conséquence: tous ne débuteront pas l’année avec le même bagage .

Aucun doute, les premières semaines seront déterminantes. La mission des profs est claire: évaluer le niveau de leurs élèves et combler les éventuelles lacunes. "Je ne parlerais pas de lacunes, mais plutôt d'un décalage dans les apprentissages par rapport à ce qui est normalement prévu ", nuance Pascale Prignon, secrétaire générale adjointe de la Fédération d'enseignement secondaire du SeGEC, le réseau libre.

Tout est important, pas incontournable

"Nous sommes en train d'identifier les essentiels en matière de savoirs et de compétences pour faciliter la vie des enseignants", nous explique d'ailleurs Quentin David, directeur général du pilotage du système éducatif à la Fédération Wallonie-Bruxelles, le pouvoir régulateur. "Normalement, tout cela sera mis à disposition des écoles dès la semaine prochaine..." C'est tard, mais atterrir plus tôt n'aurait pas été possible, nous assure-t-on.